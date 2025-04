Okazuje się, że zamiast festiwali czy koncertów na żywo, młodzi ludzie wolą zostać w domu i po prostu włączyć playlistę z ulubioną muzyką albo wziąć udział w streamingu jakiegoś wydarzenia na żywo. Redakcja serwisu internetowego The Standard, która również pochyliła się nad raportem, nazwała te domowe doświadczenia muzyczne „restiwalami” (ang. „restivals”). Słowo to stanowi zlepek angielskiego słowa „rest”, czyli „odpoczynek”, i oczywiście „festiwal”.

Zmiana preferencji wśród młodych ludzi, którą zauważyli badacze, jest bardzo wyraźna. Niemal jeden na pięciu respondentów (19 procent) planuje zredukować liczbę festiwali muzycznych, na które wybiera się w tym roku lub w ogóle nie ma zamiaru brać w nich udziału.

Tymczasem jedynie 29 procent młodych badanych przyznało, że aktywnie rozgląda się za imprezami muzycznymi na żywo. Autorzy raportu zauważają, że dane te idą w parze z coraz częstszymi przypadkami, kiedy organizatorzy postanawiają odwołać te wydarzenia ze względu na niedostateczną liczbę sprzedanych biletów.

Dlaczego młodzi ludzie wolą zostać w domu?

Z czego wynika popularność zjawiska „restiwali”? Zdaniem ekspertów z GWI jedną z głównych przyczyn może być rosnąca popularność serwisów streamingowych, z których korzysta bardzo wielu młodych użytkowników.

Aż 60 procent respondentów z pokolenia Z stwierdziło, że włączyłoby sobie streaming na żywo z festiwalu, gdyby nie wybrało się na niego osobiście. Zdanie to podziela znacznie mniej, bo 41 procent osób z pokolenia X i jedynie 30 procent Boomersów.

Co ciekawe, młodzi ludzie nierzadko wyjeżdżają na festiwale z rodzicami, do czego przyznało się 31 procent respondentów. Okazuje się więc, że wyjazd na tego rodzaju imprezę przestaje być sposobem na „wyrwanie się” z domu i zasmakowanie wolności – tak jak to postrzegały wcześniejsze generacje.