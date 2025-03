Czy da się zmierzyć szczęście? To trudne, ale eksperci amerykańskiego Instytutu Gallupa we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim starają się to robić w swoich raportach zatytułowanych „World Happiness Report”. Najnowsza edycja przynosi sporo zaskoczeń i niespodzianek.

Najszczęśliwsze kraje na świecie: Polska pnie się w górę

Z najnowszego raportu „World Happiness Report 2025” płyną ciekawe wnioski – w tym bardzo pozytywne dla Polski. Ranking powstał na podstawie ankiet, które przeprowadzono na reprezentatywnych grupach respondentów zamieszkujących 147 krajów całego świata.

Dane zawarte w najnowszym raporcie pochodzą z dwóch głównych źródeł. Pierwszym z nich jest globalne badanie Gallup World Poll, w trakcie którego respondentów poproszono o subiektywną ocenę jakości własnego życia w skali od 0 do 10, gdzie 0 to ocena najniższa, a 10 – najwyższa.

Dodatkowo autorzy raportu przeanalizowali sześć czynników, które w największym stopniu wpływają na poczucie satysfakcji z życia. Są to: PKB per capita, wsparcie ze strony innych osób, spodziewana długość życia w zdrowiu, poczucie wolności, szczodrość oraz percepcja poziomu korupcji.