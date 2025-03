Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Włoch i regionu Kampanii nie pozwoliła zrealizować tego planu. Ze względu na brak transportu publicznego przez kolejne dekady Scampia była bardzo słabo skomunikowana z Neapolem.

Z czasem dzielnica stała się sceną krwawych porachunków lokalnych gangów, czego nie były w stanie powstrzymać kolejne inicjatywy społeczne zmierzające do zmiany wizerunku dzielnicy. Kwitła tu prostytucja i handel narkotykami.

Sytuację północnej dzielnicy Neapolu dodatkowo podminowało trzęsienie ziemi, które nawiedziło region w latach 80. ubiegłego wieku. Do „Żagli” wprowadziło się wtedy nielegalnie wiele rodzin, które straciły swoje domy. Przyczyniło się to do przeludnienia osiedla i pogorszenia warunków życia jego mieszkańców.

Historię dzielnicy opisał włoski pisarz Roberto Saviano w swojej głośnej książce pod tytułem „Gomorra”, opowiadająca o porachunkach neapolitańskiej mafii, Camorry. Powieść doczekała się serialowej ekranizacji, do której sceny kręcono między innymi na terenie osiedla „Żagli”.

Scampia: modernistyczna utopia w Neapolu

Prace wyburzeniowe Vella Gialla ruszyły 10 marca i – jak informują włoskie media – mają potrwać około 40 dni. Moment rozpoczęcia prac zainaugurowali uroczyście wszyscy najważniejsi przedstawiciele lokalnych władz. Burmistrz Neapolu Gaetano Manfredi określił 10 marca „pięknym dniem w historii Scampii i Neapolu”.