Kawiarnie w Polsce idą na wojnę z laptopami. Emocje wokół nowych zakazów

To właśnie po pandemii „laptopiarze” opanowali polskie kawiarnie, również w weekendy. Skutecznie odmienili też „krajobraz” wielu lokali. Zdaniem właścicieli kawiarni, a także samych gości – na gorsze, bo lokale te zaczęły przypominać przestrzenie coworkingowe, a nie miejsca spotkań, w których można się zrelaksować i miło spędzić wolny czas.

Strefy wolne od laptopa: w obronie kawiarni stają klienci

Dla wielu właścicieli kawiarni, zwłaszcza w dużych miastach, „laptopiarze” stali się problemem. Przesiadując wiele godzin przy jednej kawie, ludzie ci spowalniają rotację klientów, co naraża kawiarnię na utratę zysku. Kolejny problem to koszt zużycia prądu, jaki generują komputery podłączone do gniazdek. Wszystko to sprawia, że w kawiarniach w wielu polskich miastach coraz częściej pojawiają się informacje zakazujące rozkładania komputera na stoliku.

Publiczna dyskusja na temat zakazu pracy na laptopie w kawiarni, a także na temat kawiarnianego savoire vivre’u, rozgorzała już w kwietniu ubiegłego roku. Ogólnopolskie i lokalne media opisywały wówczas historię niewielkiej poznańskiej kawiarni „Taczaka 20”.

Właściciel lokalu postanowił radykalnie stawić czoło osobom przychodzącym z laptopami i przesiadujących przez wiele godzin o jednej kawie. „Od kwietnia w weekendy w naszej kawiarni nie ma opcji korzystania z komputerów, ipadów, rozkładania notatek, pracy czy nauki” – brzmiało ogłoszenie w obszernym poście, który na początku kwietnia ubiegłego roku pojawił się na oficjalnym facebookowym profilu poznańskiej kawiarni.

Ogłoszenie wywołało wiele emocji i mnóstwo skrajnych reakcji, choć przeważyły te pozytywne. W kolejnych miesiącach w ślady „Taczaka 20” poszły następne kawiarnie w całej Polsce. Niektóre ograniczają zakaz jedynie do weekendów, kiedy panuje większy ruch. Część jednak postanowiła na dobre pożegnać się z „laptopiarzami”.

Efekt? Lokali (choćby warszawskich), w których wprowadzony został zakaz pracy z laptopem, przybywa – w stolicy są to obecnie między innymi kawiarnie Stor Cafe czy Coffeedesk, a także Ministerstwo Kawy – znane i popularne lokale wśród warszawiaków. Choć nowe zasady budzą spore emocje, wielu klientów w komentarzach pod artykułami i postami bierze stronę właścicieli lokali, tłumacząc, że praca w kawiarniach uniemożliwia niekiedy znalezienia stolika osobom, które chcą spotkać się ze znajomymi przy kawie i ciastku.