Które miasta oferują najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym? Kwestię tę wzięli na warsztat eksperci z firmy rekrutacyjnej Remote, a wyniki swojego badania opublikowali w najnowszym raporcie pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025”. W rankingu 60 miast z całego świata Warszawa zajęła dość wysokie miejsce – trafiła do czołowej dwudziestki.
Dla coraz większej liczby pracowników na całym świecie – również tych z Polski – równowaga między pracą a czasem wolnym staje się priorytetem. Elastyczne godziny pracy i pozytywna, wspierająca atmosfera w zespole bywają ważniejsze niż atrakcyjne wynagrodzenie. Potwierdzają to liczne raporty, część z nich omawialiśmy w ostatnim okresie.
Owa zmiana priorytetów dotyczy nie tylko pokolenia Z, które słynie z dbałości o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Balans między pracą a życiem prywatnym coraz częściej stawiają na pierwszym miejscu również aktywni zawodowo przedstawiciele starszych pokoleń.
Z najnowszego raportu pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025” autorstwa analityków z firmy rekrutacyjnej Remote wynika, że Warszawa należy do miast, w których można łatwo odnaleźć ten balans. Ranking miast z całego globu powstał na podstawie analizy danych dotyczących 60 najzamożniejszych gospodarek na świecie.
Autorzy raportu wzięli pod uwagę dziesięć czynników, które mają kluczowy wpływ na zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym, a także zdrowej atmosfery w pracy. Są to między innymi: liczba ustawowych dni wolnych w danym kraju, warunki różnego rodzaju urlopów, poziom minimalnego wynagrodzenia, uśredniony czas spędzany w pracy, kondycja opieki zdrowotnej, poziom bezpieczeństwa publicznego czy wreszcie współczynnik zadowolenia z życia.
Poszczególnym czynnikom nadano odpowiednie wagi, stosownie do stopnia ich istotności. Na tej podstawie każdemu z miast przyznano punktację od 0 (nota najniższa) do 100 (nota najwyższa). Dane, które analitycy wzięli na warsztat, pochodzą z kwietnia 2025 roku.
Z notą 65,33 punktu Warszawa zajęła w liczącym 60 miast rankingu wysokie, bo 17. miejsce. Stolica Polski wyprzedziła bezpośrednio Budapeszt, Pragę, Sztokholm, Ateny i Rzym, w tyle zostawiła też takie miasta jak szwajcarskie Berno, Tokio czy zamożne ośrodki Zatoki Perskiej, w tym Rijad, Abu Zabi czy Dohę.
Stosunkowo wysoko oceniono bezpieczeństwo Warszawy jako miasta, pod tym względem stolica Polski zajęła piąte miejsce. Bardzo nisko natomiast Warszawa wypada pod względem otwartości na mniejszości seksualne – zajęliśmy ostatnie miejsce spośród czołowej dwudziestki metropolii.
Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno kryterium. Autorzy zestawienia przeanalizowali liczbę godzin, którą tygodniowo przepracowuje przeciętny pracownik w danym mieście. Pod tym względem Warszawa jest samotnym liderem – w żadnej z metropolii w czołowej dwudziestce nie pracuje się tak ciężko jak w stolicy Polski. Wynik Warszawy to 38,6 godziny tygodniowo. Drugie miejsce ex aequo w tej kategorii zajmują Budapeszt i Lizbona, ale z niższym wynikiem ponad 37 godzin.
Liderem całego rankingu zostało nowozelandzkie Wellington z notą 86,86 punktu. Tuż za nim na podium uplasowały się Dublin i Bruksela, które uzyskały odpowiednio 81,17 i 75,91 punktu. Następne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły kolejno: Berlin, Oslo, Kopenhaga, Ottawa, Canberra, Madryt i Helsinki. Łącznie w czołowej dwudziestce jest aż 16 miast z Europy.
Poszukując miasta, w którym będzie żyło się najwygodniej, nie musimy szukać daleko. Z rankingu wynika bowiem, że ponad połowę czołowej dziesiątki tworzą miasta z Europy.
W ogonie zestawienia znalazły się, licząc od końca: Abudża w Nigerii, Dhaka w Bangladeszu, Kair w Egipcie, Addis Abeba w Etiopii – oraz Waszyngton. Obecność stolicy USA w tym gronie może zaskakiwać, jednak autorzy badania wskazują na fakt, że mieszkańcy amerykańskich metropolii cierpią na wypalenie zawodowe, które w kraju tym urosło do rangi epidemii, a Waszyngton jest tu dobrym przykładem.
