Reklama

Miasta świata, w których żyje się najlepiej. Warszawa liderem w jednej kategorii

Firma Remote przygotowała globalny ranking miast oferujących najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym. Warszawa trafiła do czołowej dwudziestki, a w jednej kategorii dominuje nad resztą stawki.

Publikacja: 08.08.2025 16:56

Stosunkowo wysoko oceniono bezpieczeństwo Warszawy jako miasta, pod tym względem stolica Polski zaję

Stosunkowo wysoko oceniono bezpieczeństwo Warszawy jako miasta, pod tym względem stolica Polski zajęła piąte miejsce w czołowej dwudziestce.

Foto: Jacek Dyląg Unsplash

Izabela Popko

Które miasta oferują najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym? Kwestię tę wzięli na warsztat eksperci z firmy rekrutacyjnej Remote, a wyniki swojego badania opublikowali w najnowszym raporcie pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025”. W rankingu 60 miast z całego świata Warszawa zajęła dość wysokie miejsce – trafiła do czołowej dwudziestki.

Warszawa wśród 20 miast świata, w których żyje się najlepiej

Dla coraz większej liczby pracowników na całym świecie – również tych z Polski – równowaga między pracą a czasem wolnym staje się priorytetem. Elastyczne godziny pracy i pozytywna, wspierająca atmosfera w zespole bywają ważniejsze niż atrakcyjne wynagrodzenie. Potwierdzają to liczne raporty, część z nich omawialiśmy w ostatnim okresie.

Owa zmiana priorytetów dotyczy nie tylko pokolenia Z, które słynie z dbałości o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Balans między pracą a życiem prywatnym coraz częściej stawiają na pierwszym miejscu również aktywni zawodowo przedstawiciele starszych pokoleń.

Czytaj więcej

W badaniu Polska otrzymała notę 7,55 punktu na 10 możliwych – najwyższą ze wszystkich europejskich k
Społeczeństwo
W Polsce żyje się lepiej niż na Zachodzie. Zaskakujący wynik globalnego badania

Z najnowszego raportu pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025” autorstwa analityków z firmy rekrutacyjnej Remote wynika, że Warszawa należy do miast, w których można łatwo odnaleźć ten balans. Ranking miast z całego globu powstał na podstawie analizy danych dotyczących 60 najzamożniejszych gospodarek na świecie.

Reklama
Reklama

Autorzy raportu wzięli pod uwagę dziesięć czynników, które mają kluczowy wpływ na zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym, a także zdrowej atmosfery w pracy. Są to między innymi: liczba ustawowych dni wolnych w danym kraju, warunki różnego rodzaju urlopów, poziom minimalnego wynagrodzenia, uśredniony czas spędzany w pracy, kondycja opieki zdrowotnej, poziom bezpieczeństwa publicznego czy wreszcie współczynnik zadowolenia z życia.

Poszczególnym czynnikom nadano odpowiednie wagi, stosownie do stopnia ich istotności. Na tej podstawie każdemu z miast przyznano punktację od 0 (nota najniższa) do 100 (nota najwyższa). Dane, które analitycy wzięli na warsztat, pochodzą z kwietnia 2025 roku.

„Global Life-Work Balance Index 2025”: w których miastach na świecie żyje się najlepiej?

Z notą 65,33 punktu Warszawa zajęła w liczącym 60 miast rankingu wysokie, bo 17. miejsce. Stolica Polski wyprzedziła bezpośrednio Budapeszt, Pragę, Sztokholm, Ateny i Rzym, w tyle zostawiła też takie miasta jak szwajcarskie Berno, Tokio czy zamożne ośrodki Zatoki Perskiej, w tym Rijad, Abu Zabi czy Dohę.

Stosunkowo wysoko oceniono bezpieczeństwo Warszawy jako miasta, pod tym względem stolica Polski zajęła piąte miejsce. Bardzo nisko natomiast Warszawa wypada pod względem otwartości na mniejszości seksualne – zajęliśmy ostatnie miejsce spośród czołowej dwudziestki metropolii.

 Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno kryterium. Autorzy zestawienia przeanalizowali liczbę godzin, którą tygodniowo przepracowuje przeciętny pracownik w danym mieście. Pod tym względem Warszawa jest samotnym liderem – w żadnej z metropolii w czołowej dwudziestce nie pracuje się tak ciężko jak w stolicy Polski. Wynik Warszawy to 38,6 godziny tygodniowo. Drugie miejsce ex aequo w tej kategorii zajmują Budapeszt i Lizbona, ale z niższym wynikiem ponad 37 godzin.

Liderem całego rankingu zostało nowozelandzkie Wellington z notą 86,86 punktu. Tuż za nim na podium uplasowały się Dublin i Bruksela, które uzyskały odpowiednio 81,17 i 75,91 punktu. Następne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły kolejno: Berlin, Oslo, Kopenhaga, Ottawa, Canberra, Madryt i Helsinki. Łącznie w czołowej dwudziestce jest aż 16 miast z Europy.

Reklama
Reklama

Poszukując miasta, w którym będzie żyło się najwygodniej, nie musimy szukać daleko. Z rankingu wynika bowiem, że ponad połowę czołowej dziesiątki tworzą miasta z Europy.

W ogonie zestawienia znalazły się, licząc od końca: Abudża w Nigerii, Dhaka w Bangladeszu, Kair w Egipcie, Addis Abeba w Etiopii – oraz Waszyngton. Obecność stolicy USA w tym gronie może zaskakiwać, jednak autorzy badania wskazują na fakt, że mieszkańcy amerykańskich metropolii cierpią na wypalenie zawodowe, które w kraju tym urosło do rangi epidemii, a Waszyngton jest tu dobrym przykładem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Społeczeństwo Styl Życia Warszawa

Które miasta oferują najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym? Kwestię tę wzięli na warsztat eksperci z firmy rekrutacyjnej Remote, a wyniki swojego badania opublikowali w najnowszym raporcie pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025”. W rankingu 60 miast z całego świata Warszawa zajęła dość wysokie miejsce – trafiła do czołowej dwudziestki.

Warszawa wśród 20 miast świata, w których żyje się najlepiej

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Zatyczki do uszu stały się nieodłącznym akcesorium osób wybierających się na festiwale muzyczne. Wie
Społeczeństwo
Pokolenie Z stawia na nowy rodzaj biżuterii. Potentaci zlekceważyli ten rynek
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Dla wielu Polaków której kawa to nie tylko napój, ale okazja do zatrzymania się i docenienia codzien
Społeczeństwo
Rytuał i przyjemność. Jak Polacy spędzają swoje chwile z kawą?
W sporze między przedstawicielami piątego i szóstego pokolenia potomków twórcy marki Hermès chodzi o
Społeczeństwo
Gdzie zniknęło 14 miliardów euro? Tajemnice jednej z najbogatszych rodzin Europy
Autorzy badania przeprowadzili wywiady w gronie 360 osób z Europy, Bliskiego Wschodu, regionu Azji i
Społeczeństwo
Nowy symbol luksusu wśród najbogatszych. Słynne marki mają powód do zmartwień
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wielki exodus milionerów z Europy. Dokąd przeprowadzają się najbogatsi?
Społeczeństwo
Wielki exodus milionerów z Europy. Dokąd przeprowadzają się najbogatsi?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie