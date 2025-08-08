Które miasta oferują najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym? Kwestię tę wzięli na warsztat eksperci z firmy rekrutacyjnej Remote, a wyniki swojego badania opublikowali w najnowszym raporcie pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025”. W rankingu 60 miast z całego świata Warszawa zajęła dość wysokie miejsce – trafiła do czołowej dwudziestki.

Warszawa wśród 20 miast świata, w których żyje się najlepiej

Dla coraz większej liczby pracowników na całym świecie – również tych z Polski – równowaga między pracą a czasem wolnym staje się priorytetem. Elastyczne godziny pracy i pozytywna, wspierająca atmosfera w zespole bywają ważniejsze niż atrakcyjne wynagrodzenie. Potwierdzają to liczne raporty, część z nich omawialiśmy w ostatnim okresie.

Owa zmiana priorytetów dotyczy nie tylko pokolenia Z, które słynie z dbałości o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Balans między pracą a życiem prywatnym coraz częściej stawiają na pierwszym miejscu również aktywni zawodowo przedstawiciele starszych pokoleń.

Z najnowszego raportu pod tytułem „Global Life-Work Balance Index 2025” autorstwa analityków z firmy rekrutacyjnej Remote wynika, że Warszawa należy do miast, w których można łatwo odnaleźć ten balans. Ranking miast z całego globu powstał na podstawie analizy danych dotyczących 60 najzamożniejszych gospodarek na świecie.