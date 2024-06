Jak informuje francuski dziennik „Le Parisien”, w poniedziałek dokonano kolejnej spektakularnej kradzieży w jednym z luksusowych sklepów znajdujących się w centrum Paryża. Złodzieje wybrali znajdujący się nieopodal Pól Elizejskich butik domu mody Chanel. Starty są duże – policja szacuje je na kilka milionów euro.

Reklama

Zuchwały napad w centrum Paryża. Złodzieje okradli butik Chanel

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 10 czerwca o poranku, około godziny 5:00. Okradziony został butik Chanel, znajdujący się przy ulicy Avenue Montaigne w 8. dzielnicy Paryża. Jak donoszą francuskie media, choć napad trwał zaledwie trzy minuty, wartość skradzionych towarów szacuje się na od 6 do 10 milionów euro.

Czytaj więcej Restauracje Bat na nieuczciwych francuskich szefów kuchni. „Pokażcie, co gotujecie” Francuski rząd nałożył na tamtejszych szefów kuchni nowy obowiązek. Będą musieli informować, czy serwują w swoich restauracjach potrawy na bazie gotowych dań.

W zuchwałym rabunku brać miało udział kilka osób. Grupa przestępców do napadu samochód terenowy, którym staranowano wejście do sklepu. Po napadzie złodzieje podpalili auto, po czym uciekli w stronę autostrady innym samochodem. „Mój kolega przyjechał na miejsce zdarzenia około godziny 5:30 i zobaczył płonący pojazd. Napastnicy wjechali do ​​butiku pojazdem wybijając szybę, a następnie oddalili się drugim samochodem, zabierając ze sobą ze sklepu towar” – powiedział w rozmowie z dziennikiem „Le Parisien” mężczyzna pracujący nieopodal miejsca, w którym doszło do kradzieży. Choć policja ścigała przestępców, to ostatecznie ich zgubiła. Jak donoszą media, „uciekinierzy jechali zbyt mocnym pojazdem, z przyciemnionymi szybami i nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi”.

Luksusowe butiki w Paryżu coraz częściej celem złodziei

To, że złodzieje wzięli sobie za cel akurat butik Chanel, nie dziwi – w oczach miłośników i miłośniczek mody produkty tej marki to świętość. Dom mody, którego twórczynią była słynna Coco Chanel, sprzedaje wyłącznie produkty luksusowe, których ceny są niemałe. Torebki marki – na które chętnych nie brakuje – kosztują od 2,500 euro do 10,000 euro. A nawet więcej.