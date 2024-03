Do tego typu zdarzenia doszło ostatnio w miejscowości Lispenhausen, znajdującej się w środkowych Niemczech. Proboszcz lokalnej parafii, ksiądz Andreas Schweimer, zdecydował się na sprzedaż tamtejszego kościoła wraz z przylegającą do niego plebanią.

Kościół, który wystawiony został na sprzedaż, zbudowano w 1968 roku. Choć sam kościół jest dość mały, to wzniesiony on został na dużej działce. Co więcej, w skład kompleksu – poza świątynią – wchodzi także między innymi plebania oraz mały klasztor.

Jak czytamy w serwisie katholisch.de, ksiądz Andreas Schweimer chce sprzedać kościelny kompleks za 395 tysięcy euro. To jednak kwota do negocjacji – proboszcz wskazuje, że jest otwarty na dyskusje w sprawie ceny.

Ksiądz Schweimer podkreśla, że nie miał wyjścia – choć decyzja o sprzedaży była dla niego bardzo trudna, to musiał ją podjąć. Jak przyznaje, chciał uniknąć profanacji kościoła, którego utrzymanie w ostatnich latach było niezwykle trudne, ze względu na brak pieniędzy – do kościoła przychodziło coraz mniej wiernych.

Na razie nie wiadomo, co stanie się z wystawionym na sprzedaż kościołem, jednak w Europie obiekty sakralne coraz częściej wykorzystuje się do innych celów niż kult religijny – nierzadko zamieniane są one na muzea, sale kinowe i koncertowe, sklepy, restauracje, a czasem także domy mieszkalne.