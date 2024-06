Elektryczne Mini Cooper. Jak jeździ legenda motoryzacji w nowej odsłonie?

Zatem wizyta w kabinie nowego elektrycznego Mini Cooper to przyjemne uczucie, że jest inaczej, ale wciąż znajomo. Jest też „gokartowy” klimat, o którym tak często informują reklamy tej marki. Wśród aut popularnych niewielu może się pod tym względem równać z Mini.

Jak jeździ nowe Mini Cooper?

Jak jeździ Mini? Po pierwsze – wcale nie tak cicho, choć to elektryk. Producent, jak się rzekło, zapewnia kierowcy i pasażerom wybór z palety rozmaitych „Doświadczeń”, które obejmują też doznania audio. Możemy więc wybrać np. tryb Authentic, by przez chwilę poczuć, jakbyśmy jechali klasycznym Mini w rajdowym wydaniu. System audio emituje wówczas ciche dźwięki, które imitują brzmienie silnika. W innych trybach z kolei w czasie jazdy towarzyszy nam coś w rodzaju ambientowego soundtracku. To rozwiązanie nie każdemu przypadnie do gustu, ale można przełączyć na inny tryb (np. Green) i cieszyć się ciszą, a do tego niższym zużyciem energii.

Pozycja za kierownicą nie należy do łatwych, bo miejsca na kierowcę, jego nogi oraz kolana, jest tylko tyle, ile trzeba. Szybko przekonujemy się, że choć Mini już od dawna nie ma rozmiarów auta zaprojektowanego przez Aleca Issigonisa, to pod względem przestronności kabiny daleko mu do komfortu sedanów, SUV-ów czy choćby kompaktów. Coś za coś, nie można mieć wszystkiego.

Materiały prasowe

W mieście Mini pokazuje charakter, bo jest pojazdem stworzonym do przemieszczania się w gąszczu miejskich ulic. Drapieżność z kolei ujawnia się, jeśli wybrać się nowym elektrycznym Mini poza miasto, najlepiej na kręte górskie drogi.