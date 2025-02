Rolls-Royce Black Badge Spectre: ciemna strona mocy

Symbolem modelu, jak i całej kolekcji Black Badge, są charakterystyczny czarny grill oraz przyciemniona figurka Spirit of Ecstasy. Nowe 23-calowe, pięcioramienne kute felgi dostępne są w wersji częściowo polerowanej lub całkowicie czarnej. Wnętrze pojazdu to dopracowane detale i mnóstwo podświetlanych elementów. Na desce rozdzielczej umieszczono symbol nieskończoności – znak rozpoznawczy serii Black Badge. Technologia podświetlania obejmuje również grill oraz nowe opcje kolorystyczne tylnej tabliczki i progów. Tapicerka to z kolei najwyższej jakości skóry i wykończenie Technical Fibre łączące włókna węglowe i cienką metalową nić.

Foto: Materiały prasowe

Przy okazji premiery modelu Black Badge Spectre Brytyjczycy ujawnili nieco informacji na temat klientów marki, po raz pierwszy dając szerszej publiczności wgląd do świata luksusu przez duże L.

Zazwyczaj Spectre jest drugim Rolls-Roycem klienta firmy i stanowi część garażu na siedem samochodów, co pozwala wybrać samochód na każdą okazję – od eleganckich wieczorów po weekendowe wycieczki na odludzie. Spectre'y są intensywnie użytkowane przez klientów Rolls-Royce'a. Jeden z właścicieli Spectre'a, w Dubaju, przejechał już swoim samochodem ponad 12 500 km w ciągu jednego roku. Inny, z Wielkiej Brytanii, regularnie pokonuje 500-kilometrową trasę w między siedzibą firmy w Suffolk a siedzibą Rolls-Royce'a w Goodwood.

Foto: Materiały prasowe

Być może najbardziej intensywnie eksploatowany Spectre należy do klienta ze Słowacji, który dojeżdża prawie 400 km do Pragi przez co pokonał ponad 10 000 km w ciągu pierwszych sześciu miesięcy posiadania tego samochodu. Średnio właściciele Spectre'ów przejeżdżają nimi około 6500 km rocznie – jest to wynik porównywalny z poprzednimi dwudrzwiowymi modelami Rolls-Royce'a.