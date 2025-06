Aston Martin DBX707: dwie twarze i sekret motoryzacyjnego „old money”

Jazda DBX-em to nie jedna, ale dwie opowieści. Nabywca Astona otrzymuje bowiem nie jeden, ale dwa samochody. Dlaczego? DBX707 to Dr Aston i Mr Martin. Ten pierwszy to elegancja, komfort, styl, najlepsze materiały i wykwintne maniery. Znakiem tego drugiego jest z kolei ryk, moc, wręcz zwierzęcość, niezwykle pociągająca. Od kierowcy zależy, którą wersję wybierze. DBX707 potrafi płynnie przechodzić między tymi dwoma wcieleniami. Może być zdumiewająco szybki i robi doskonały użytek z 707 koni mechanicznych. Wystarczy jednak zmienić tryb jazdy i delikatniej naciskać pedał gazu, by znaleźć się w luksusowym SUV-ie, który z gracją przemierza miejskie ulice. Z tyłu głowy pozostaje jednak ta myśl o mocy, która drzemie pod maską – i którą tak łatwo obudzić.

Sekret „old money”

DBX707 ma zdumiewającą moc, która przekłada się na imponujące osiągi, ale nigdy nie stanie na starcie żadnego wyścigu. Nie musi, to zadanie w rodzinie przypadło modelom Valkyrie i Vantage. DBX707 służy do innych celów. Jest niezwykłym samochodem, który budzi emocje, łączącym komfort ze sportowymi osiągami, które oferują samochody jednoznacznie sportowe. Tworząc DBX-a, projektanci uniknęli ostentacji. Ten samochód mówi pewnym siebie głosem, ale nie krzyczy (chyba że mocniej nacisnąć pedał gazu, ale to już inna historia). Efekt? Wyrafinowanie, luksus i jakość. DBX707 to z pewnością nie jest cichy luksus, jeśli już, to bardzo głośny. Ale „old money”? Jak najbardziej.