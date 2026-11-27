Która restauracja jest najlepsza? To zależy od tego, gdzie przyłożyć ucho. Są przewodniki Michelin i Gault & Millau, jest (krytykowane ostatnio) zestawienie World's 50 Best Restaurants, jest wreszcie francuska La Liste – doroczny ranking zbierający najlepsze restauracje na świecie. Francuzi niedawno przedstawili najnowszą edycję swojej listy. Co z niej wynika – i jak w La Liste wypada Polska?

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La Liste. Najlepsze restauracje na świecie w 2026 roku

Gastronomia to nie matematyka. Właściwie należałoby uznać, że porównywanie czegoś, co, tak jak kuchnia, jest bardzo niepoliczalne i subiektywne, nie ma sensu. To jednak nie sprawi, że przestaniemy pytać: „Dokąd pójść na kolację, gdzie karmią najlepiej?”. Michelin przyznaje gwiazdki i wyróżnienia Bib Gourmand na podstawie ocen inspektorów. Gault & Millau podobnie, ale wykorzystuje punktację oraz „czapki”, które oznaczają kolejne progi doskonałości. World's 50 Best ustawia lokale w kolejności zgodnie z założeniem, że wybiera spośród ścisłej światowej czołówki.

Jest wreszcie francuski ranking La Liste, którego twórcy podjęli się tytanicznej pracy – przygotowywać zestawienie 1000 najlepszych restauracji na świecie zebranych w jednym rankingu. Autorzy La Liste stosują dwie oceny – punktację oraz korony. Dobra wiadomość – w tegorocznej edycji ponownie znalazły się lokale z Polski. Zanim jednak o tym, zobaczmy, jak wygląda czołówka.

Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Tegoroczne zestawienie to ponad tysiąc lokali z 654 miast w 74 krajach. Maksymalna możliwa ocena to 100 punktów, choć w tegorocznym zestawieniu nikt tyle nie otrzymał. Najwyższą notę, 99,5 punktów i kategorię „pięć koron prestige”, przewidziano dla 13 restauracji – dwóch z Japonii, dwóch z Francji, dwóch z USA, po jednej ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Szwecji i Hiszpanii, a także z Hongkongu i Makau, dawnych europejskich kolonii w ChRL.

Są wśród nich miejsca bardzo znane – m.in. restauracja prowadzona przez Guy Savoya w Paryżu, jednego z najważniejszych współczesnych francuskich szefów kuchni, czy Frantzen ze Sztokholmu, wyróżniona trzema gwiazdkami w przewodniku Michelin. Jest trzygwiazdkowa restauracja Cheval Blanc by Peter Kogl w słynnym szwajcarskim hotelu Grand Hotel Le Trois Rois w Bazylei, a także Sushi Saito w Tokio, restauracja na zaledwie osiem stolików, która zdobyła trzy gwiazdki Michelin, ale straciła je, gdy zlikwidowała możliwość rezerwowania stolików.

Cała trzynastka prezentuje się następująco (kolejność nie ma znaczenia, wszystkie zdobyły taką samą ocenę): Cheval Blanc by Peter Kogl, Da Vittorio (Brusaporto, Włochy), Frantzen, Guy Savoy, L'Assiette Champenoise (Tinqueux, Francja), Le Bernardin (Nowy Jork, USA), Martin Berasategui (Lasarte, Hiszpania), Schwarzwaldstube (Baiersbonn, Niemcy), SingleThread (Healdsburg, USA), Robuchon au Dome – Julien Tongourian (Makau, ChRL), Matsukawa (Minato City, Japonia), Sushi Saito i Lung King Heen (Hongkong, ChRL).

Najlepsze restauracje w Polsce. Ranking La Liste 2026

Jak w La Liste wypadają polskie restauracje? Znacznie lepiej niż przed rokiem. Wtedy w zestawieniu znalazły się trzy lokale z Polski, w tym roku jest ich dwa razy więcej. Pierwsze miejsce, z notą 87,5 punktu i trzema koronami, zajmuje krakowska La Bottiglieria 1881, restauracja Przemysława Klimy mająca dwie gwiazdki w przewodniku Michelin. Za nią, z notą 82,5 punktu, jest warszawska Nuta Andrei Camastry (jedna gwiazdka Michelin) i jednogwiazdkowa Arco by Paco Perez w Gdańsku (80 punktów).

Kolejne pozycje to Steampunk w Pszczynie (77,5 punktu), hub.praga w Warszawie i Muga w Poznaniu (obie 75 punktów). Wszystkie restauracje wyróżnione w rankingu La Liste mają gwiazdki w przewodniku Michelin. Francuskie zestawienie nie uwzględnia jednak kilku innych gwiazdkowych lokali z Polski. Nie ma w nim restauracji: Most (Wrocław), Rozbrat 20 (Warszawa), Giewont (Kościelisko), Baba (Wrocław) oraz Alon Omakase (Warszawa).