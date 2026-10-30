Nagrodę WCA w kategorii „restauracje hotelowe” zdobyła działająca w stołecznym Hotelu Warszawa restauracja Szóstka.
W tegorocznej edycji konkursu World Culinary Awards wyróżniono najlepsze restauracje na świecie, a także te, które zasłużyły na nagrodę w poszczególnych krajach. Wybór organizatorów WCA znacząco odbiega od nagród przyznawanych np. przez przewodnik Michelin. Nagrodę dla najlepszej restauracji w Polsce zdobyła krakowska Fiorentina. Wśród nominowanych była restauracja Bottiglieria 1881 z Krakowa prowadzona przez Przemysława Klimę, nagrodzona dwiema gwiazdkami Michelin (jako jedyna w Polsce). Nagrodę zdobyła też restauracja Szóstka w stołecznym hotelu Warszawa.
Restauracja Fiorentina w Krakowie nie doczekała się gwiazdki Michelin, ale od lat umieszczana jest na liście rekomendacji Michelin Guide. Do listy wyróżnień właściciele mogą dodać kolejne – tytuł najlepszej restauracji w Polsce przyznało jej jury w tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu gastronomicznego World Culinary Awards.
Szefem kuchni Fiorentiny jest Robert Koczwara, który w nowoczesny sposób reinterpretuje tradycyjne polskie potrawy, bazując na lokalnych produktach najwyższej jakości. Menu jest sezonowe i zmienia się wraz z porami roku.
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Specjalnością restauracji jest bistecca alla fiorentina, czyli stek po florencku – jedna z najbardziej znanych toskańskich potraw. Wołowinę poddaje się 30-dniowemu sezonowaniu na sucho i podaje zgrillowaną z wybranymi sosami. Fiorentinę docenili też twórcy przewodnika Michelin. Kuchnię szefa Koczwary określają jako kreatywną, chwaląc jakość lokalnych produktów i świeże podejście szefa kuchni do przyrządzania potraw.
Konkurs World Culinary Awards odbywa się od 2019 r. To siostrzany konkurs organizowanego od 1994 r. World Travel Awards, w którym nagrody przyznaje się najlepszym hotelom i firmom z branży turystycznej. World Culinary Awards skupia się na restauracjach – zarówno samodzielnych, jak i tych działających w hotelach. Konkurs działa na zasadzie plebiscytu, w którym na restauracje głosują przez internet osoby reprezentujące branżę kulinarną, eksperci, a także szerokie grono konsumentów. Pod tym względem odbiega od nagród przewodnika Michelin, gdzie wyróżnienia przyznaje się wyłącznie na podstawie opinii zamkniętego grona inspektorów.
Oprócz Fiorentiny do finału konkursu World Culinary Awards dostało się pięć wysokiej klasy restauracji z całej Polski. Są to: Bottiglieria 1881 z Krakowa, Butchery & Wine i Europejski Grill w hotelu Raffles Europejski (obydwie z Warszawy), Maritim z Wrocławia oraz Restauracja Górska z Białki Tatrzańskiej.
Obecność w czołowej szóstce Restauracji Górskiej świadczy o tym, że w plebiscycie głosowano nie tylko na lokale działające w najbardziej prestiżowych lokalizacjach dużych polskich miast, ale również na te znajdujące się nieco bardziej na uboczu. Wyniki konkursu udowadniają też, że fakt posiadania gwiazdki Michelin (w wypadku Bottiglierii 1881 – aż dwóch) nie gwarantuje zwycięstwa w innych międzynarodowych plebiscytach i konkursach, które organizuje się w branży kulinarnej.
Oprócz najlepszych restauracji nagrodę przyznano również w osobnej kategorii „Restauracje hotelowe”. Zwyciężyła w niej działająca w Hotelu Warszawa restauracja Szóstka. Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii były restauracje: 3 Rybki w Hotelu Starym w Krakowie, Anawa w Hotelu Continental w Warszawie, ponownie Europejski Grill w hotelu Raffles Europejski oraz Terra w warszawskim hotelu Westin.
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