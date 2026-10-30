W tegorocznej edycji konkursu World Culinary Awards wyróżniono najlepsze restauracje na świecie, a także te, które zasłużyły na nagrodę w poszczególnych krajach. Wybór organizatorów WCA znacząco odbiega od nagród przyznawanych np. przez przewodnik Michelin. Nagrodę dla najlepszej restauracji w Polsce zdobyła krakowska Fiorentina. Wśród nominowanych była restauracja Bottiglieria 1881 z Krakowa prowadzona przez Przemysława Klimę, nagrodzona dwiema gwiazdkami Michelin (jako jedyna w Polsce). Nagrodę zdobyła też restauracja Szóstka w stołecznym hotelu Warszawa.

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Najlepsze restauracje w Polsce. Zwycięzcy konkursu World Culinary Awards 2026

Restauracja Fiorentina w Krakowie nie doczekała się gwiazdki Michelin, ale od lat umieszczana jest na liście rekomendacji Michelin Guide. Do listy wyróżnień właściciele mogą dodać kolejne – tytuł najlepszej restauracji w Polsce przyznało jej jury w tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu gastronomicznego World Culinary Awards.

Szefem kuchni Fiorentiny jest Robert Koczwara, który w nowoczesny sposób reinterpretuje tradycyjne polskie potrawy, bazując na lokalnych produktach najwyższej jakości. Menu jest sezonowe i zmienia się wraz z porami roku.

Specjalnością restauracji jest bistecca alla fiorentina, czyli stek po florencku – jedna z najbardziej znanych toskańskich potraw. Wołowinę poddaje się 30-dniowemu sezonowaniu na sucho i podaje zgrillowaną z wybranymi sosami. Fiorentinę docenili też twórcy przewodnika Michelin. Kuchnię szefa Koczwary określają jako kreatywną, chwaląc jakość lokalnych produktów i świeże podejście szefa kuchni do przyrządzania potraw.

Konkurs World Culinary Awards odbywa się od 2019 r. To siostrzany konkurs organizowanego od 1994 r. World Travel Awards, w którym nagrody przyznaje się najlepszym hotelom i firmom z branży turystycznej. World Culinary Awards skupia się na restauracjach – zarówno samodzielnych, jak i tych działających w hotelach. Konkurs działa na zasadzie plebiscytu, w którym na restauracje głosują przez internet osoby reprezentujące branżę kulinarną, eksperci, a także szerokie grono konsumentów. Pod tym względem odbiega od nagród przewodnika Michelin, gdzie wyróżnienia przyznaje się wyłącznie na podstawie opinii zamkniętego grona inspektorów.

Najlepsza hotelowa restauracja w Polsce. Nagroda dla Warszawy

Oprócz Fiorentiny do finału konkursu World Culinary Awards dostało się pięć wysokiej klasy restauracji z całej Polski. Są to: Bottiglieria 1881 z Krakowa, Butchery & Wine i Europejski Grill w hotelu Raffles Europejski (obydwie z Warszawy), Maritim z Wrocławia oraz Restauracja Górska z Białki Tatrzańskiej.

Obecność w czołowej szóstce Restauracji Górskiej świadczy o tym, że w plebiscycie głosowano nie tylko na lokale działające w najbardziej prestiżowych lokalizacjach dużych polskich miast, ale również na te znajdujące się nieco bardziej na uboczu. Wyniki konkursu udowadniają też, że fakt posiadania gwiazdki Michelin (w wypadku Bottiglierii 1881 – aż dwóch) nie gwarantuje zwycięstwa w innych międzynarodowych plebiscytach i konkursach, które organizuje się w branży kulinarnej.

Oprócz najlepszych restauracji nagrodę przyznano również w osobnej kategorii „Restauracje hotelowe”. Zwyciężyła w niej działająca w Hotelu Warszawa restauracja Szóstka. Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii były restauracje: 3 Rybki w Hotelu Starym w Krakowie, Anawa w Hotelu Continental w Warszawie, ponownie Europejski Grill w hotelu Raffles Europejski oraz Terra w warszawskim hotelu Westin.