Andrea Camastra wychował się w mieście Monopoli na włoskim Południu. Jest ekspresyjny, kiedy coś opowiada, jak przystało na Włocha, mówi „całym ciałem” i przede wszystkim – świat gastronomii pochłania go bez reszty. To nieustanne dążenie do perfekcji, łączenie gastronomii ze światem nauki, a także odwaga i innowacyjność w kuchni, zapewniły gwiazdkę w przewodniku Michelin dwóm prowadzonym przez niego restauracjom. Pierwsze było Senses, warszawski lokal, który prestiżowe wyróżnienie zdobył w 2016 r. i utrzymał przez kolejne lata. Potem przyszła pandemia, Senses zniknęło z mapy Warszawy (tak jak Atelier Amaro, także wyróżnione gwiazdką Michelin), ale w 2022 roku pojawiła się Nuta, fine diningowa restauracja Camastry w Warszawie. Teraz włoski szef kuchni, mocno zżyty już z Polską, zapowiada kolejny krok.

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Andrea Camastra otwiera nową restaurację. „Elitarne wykonanie”

Maestro – tak nazywać się będzie nowa restauracja Andrei Camastry (przez znajomych nazywanego po prostu Andrzejem), która otworzy się niebawem w Warszawie. W Senses oraz Nucie Camastra postawił sobie za cel zerwanie z mitem, że kuchnia polska nie jest atrakcyjna. „Niektórzy twierdzą, że polska kuchnia nie jest wyrafinowana. To wymówka szefów kuchni, którzy nie są w stanie pokazać, że w oparciu o znane polskie dania można stworzyć coś na poziomie światowym” – mówił kilka lat temu w wywiadzie.

Cel, którym było „odkrycie” dla świata kuchni polskiej w formie fine diningowej, udało się zrealizować w nawiązką, czego dowodem jest gwiazdka Michelin dla restauracja Nuty. Teraz Andrea Camastra chce pójść w stronę kuchni, która go ukształtowała. „Maestro”, lokal, który ruszy niebawem w Warszawie, ma być restauracją włoską. „Wracam do smaków, z którymi dorastałem w Apulii” – mówi Andrea Camastra. Do kuchni, w której przy jednym stole siada cała rodzina, a talerze krążą z rąk do rąk. Już niedługo zaproszę was do takiego stołu w Warszawie” – zapowiada.

Prace nad nową restauracją zbliżają się do końca. Lokalizacja jest nieprzypadkowa – Maestro zajmie przestrzeń obok prowadzonej przez Camastrę Nuty. Jak zapowiada Andrea, nowy lokal będzie oferował tradycyjne włoskie dania, ale z „elitarnym podejściem do przygotowania i technicznego wykonania”. – Każde miasto potrzebuje prawdziwej włoskiej restauracji – brzmi hasło promocyjne nowego lokalu Camastry.

Camastra i Klima. Słynni szefowie kuchni otwierają restauracje w Polsce

Na jednej restauracji nie zatrzymał się także inny czołowy szef kuchni w Polsce. Mowa o Przemysławie Klimie, który jest szefem kuchni w krakowskiej Bottiglierii 1881, jedynej w Polsce restauracji wyróżnionej dwiema gwiazdkami w przewodniku Michelin. Klima od 2024 roku prowadzi Bufet, bardziej nieformalne niż Bottiglieria miejsce (i znacznie tańsze), oferujące kuchnię polską i dobrze znane Polakom dania oraz desery – jest więc w menu kotlet z wieprzowiny, schab z kością, pierogi z kapustą i grzybami czy karpatka. Całość przygotowana w tradycyjny sposób, ale zarazem z „magicznym dotknięciem” gwiazdkowego szefa kuchni. „Chcemy walczyć o zadowolenie z życia. Nie myślę w tym przypadku o nagrodach. Zależy mi na tym, by otworzyć tę restaurację i by była pełna uśmiechniętych ludzi” – mówił Klima o Bufecie.

W tym roku Przemysław Klima dodał do swojej „kolekcji” kolejne miejsce. Jesienią 2026 r. w Krakowie ruszył Kiosk – piekarnia oferująca pieczywo oraz śniadania.