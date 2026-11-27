Rzut oka na Brukselę z lotu ptaka wystarczy, by zrozumieć, jak duży obiekt oddano na potrzeby sztuki i architektury. Centrum o nazwie Kanal zajmuje budynki dawnych zakładów Citroëna w Brukseli. Nazwa nie jest przypadkowa – kompleks rozlokowano w pobliżu kanału Charleroi-Bruksela. Właśnie w tym miejscu w latach 30. powstał obiekt, który pokazywał potęgę firmy André Citroëna.

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Kanal: centrum sztuki w dawnych zakładach Citroëna w Brukseli

Obiekt, o którym mowa, był perłą nie tylko w motoryzacyjnym imperium André Citroëna. Był również obiektem niezwykłym architektonicznie. Zakład wybudowany w latach 1933–1934 nazywany był „katedrą dla samochodów”. Ozdobą modernistycznego kompleksu był ogromny, w pełni przeszklony showroom, w którym prezentowano auta marki Citroën. W sąsiadujących budynkach mieściły się natomiast warsztaty oraz serwis. Modernistyczna architektura całości zachwycała i okazała się ponadczasowa. Zadaniem architektów nie była więc przebudowa, lecz dostosowanie historycznego obiektu do nowej roli.

W 2015 r. władze regionu stołecznego Brukseli kupiły kompleks budynków od koncernu PSA (dzisiaj Stellantis) z zamiarem utworzenia muzeum sztuki i architektury. Przekształcenie dawnych zakładów Citroena w przestrzeń przeznaczoną dla sztuki powierzono międzynarodowemu konsorcjum Atelier Kanal, złożonemu z architektów ze Szwajcarii (EM2N), Belgii (noAarchitecten) i Wielkiej Brytanii (Sergison Bates). Projektanci wywiązali się z postawionego zadania – dawny kompleks budynków Citroena nie tylko zyskał nowe oblicze, dobudowano do niego trzy nowe budynki, które zwiększyły możliwości wystawiennicze.

Foto: Koen Van Damme

Oprócz przestrzeni przeznaczonych na wystawy i wydarzenia stworzono również „miasto w mieście” – ogromną publicznie dostępną przestrzeń otwartą nie tylko dla gości muzeum, ale i dla przechodniów. Jej częścią jest między innymi taras na dachu oferujący widok na Brukselę, a także księgarnia, biblioteka, sale, w których odbywają się wydarzenia oraz wewnętrzny plac zabaw.

Foto: Koen Van Damme

Centrum Sztuki Kanal: Kasia Redzisz dyrektorką artystyczną

Dyrektorką artystyczną Kanal jest Kasia Redzisz, polska historyczka i kuratorka, mająca doświadczenie w pracy między innymi w londyńskim Tate Modern czy warszawskim MSN-ie. – „Nasz program wystaw, pokazów filmowych i performansów to efekt wieloletniej współpracy z artystami i instytucjami w Brukseli i na całym świecie. Częścią naszego zobowiązania było pokazywanie najszerszego spektrum kultury wizualnej, dlatego jesteśmy dumni, że możemy być domem dla Kanal Architecture, a także, że będziemy korzystać z długoterminowego programu wystaw organizowanych we współpracy z Centre Pompidou” – mówiła Kasia Redzisz.

Foto: Materiały prasowe

Na początek Kanal proponuje cały cykl wystaw czasowych, a także efekt współpracy z Francuzami – wystawę „A truly immense journey” prezentującą 350 arcydzieł XX-wiecznej sztuki ze zbiorów Centre Pompidou, ale też galerii i muzeów w Belgii oraz kolekcji prywatnych.