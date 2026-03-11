Reklama

Słynna gwiazdkowa restauracja w Londynie zostanie zamknięta. Koniec po 16 latach

Restauracje Hestona Blumenthala, jednego z najbardziej znanych europejskich szefów kuchni, zdobyły łącznie 7 gwiazdek w przewodniku Michelin. Dwie z tych gwiazdek Blumenthal niebawem straci – i to w pewnym sensie na własne życzenie. W styczniu 2027 roku, po 16 latach działalności, przestanie istnieć Dinner by Heston w Londynie.

Aktualizacja: 11.03.2026 17:11 Publikacja: 10.03.2026 12:54

Heston Blumenthal prowadzi obecnie trzy restauracje w Wielkiej Brytanii.

Heston Blumenthal prowadzi obecnie trzy restauracje w Wielkiej Brytanii.

Foto: JAVIER ETXEZARRETA/EFE/PAP/EPA

Izabela Popko

Nawet najbardziej renomowane restauracje nie są odporne na zawirowania rynkowe czy wzrost cen. Przekonał się o tym Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni, który w lutym świętował łącznie sześć gwiazdek dla swoich brytyjskich restauracji w najnowszym wydaniu przewodnika Michelin, a w marcu ogłosił, że jedna z nich, dwugwiazdkowy Dinner by Heston Blumenthal, zostanie zamknięta.

Heston Blumenthal zamyka restaurację w Londynie. Ma dwie gwiazdki Michelin

Działająca od 2011 roku Dinner by Heston to jedna z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Londynie. Jej twórcą jest Heston Blumenthal – jeden z pionierów kuchni molekularnej i czołowa postać zarówno na brytyjskiej, jak światowej scenie gastronomicznej.

Blumenthal cieszy się opinią kulinarnego innowatora i jednego z najbardziej wpływowych kucharzy w Wielkiej Brytanii.

Restauracja Dinner by Heston w dawnej sali śniadaniowej hotelu Mandarin Oriental Knightsbridge została otworzył 16 lat, po uruchomieniu przez Blumenthala trzygwiazdkowej restauracji Fat Duck w Bray w hrabstwie Berkshire.

Czytaj więcej

W tegorocznym gronie tysiąca najlepszych restauracji na świecie znalazły się trzy restauracje z Pols
Restauracje
Najlepsze restauracje na świecie. Trzy lokale z Polski na prestiżowej liście
Reklama
Reklama

Potrawy w Dinner by Heston łączyły kulinarne innowacje Blumenthala w dziedzinie kuchni molekularnej z brytyjskimi tradycjami kulinarnymi. Restauracja zyskała nie mniejszą renomę niż słynna Fat Duck.

Rok od otwarcia Dinner by Heston zdobyła pierwszą gwiazdkę Michelin. Kolejny rok przyniósł drugą gwiazdkę. Przed szereg lat lokal figurował w czołówce prestiżowego rankingu najlepszych restauracji na świecie – World’s 50 Best.

Fani umiejętności Hestona Blumenthala lub ci, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić jego restauracji, mają niewiele czasu na zarezerwowanie stolika. Pod koniec stycznia 2027 roku lokal zostanie zamknięty.

Dlaczego Blumenthal postanowił zamknąć swoją restaurację? Powodami tej decyzji podzielił się w wywiadzie z brytyjskim „The Times”.

Kulisy zamknięcia restauracji Hestona Blumenthala w Londynie

Trudna sytuacja ekonomiczna, która odbija się na branży gastronomicznej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w reszcie Europy, dotknęła również restaurację Dinner by Heston. Do wzrostu kosztów prowadzenia biznesu w gastronomii doszły również skutki Brexitu. „W dzisiejszych czasach większość restauracji ucierpiała w taki czy inny sposób. Całą sytuację pogarsza wzrost cen żywności” – przyznaje Blumenthal.

Zbliżające się zamknięcie Dinner by Heston zbiegnie się z końcem umowy najmu przestrzeni w hotelu Mandarin Oriental Knightsbridge. Pierwotnie okres najmu miał dobiec końca latem 2026 roku, ale za porozumieniem umowę przedłużono o pół roku, aby Blumenthal miał szansę zorganizować szereg wydarzeń celebrujących 16. rocznicę otwarcia lokalu.

Reklama
Reklama

„Wybraliśmy hotel Mandarin Oriental jako naszego partnera ze względu na jego jakość usług. Tyle że oni mają budżety, a budżety nie zawsze się dopinają. Czasami to się udaje. To jedna z rzeczy, które zawsze się ujawniają, kiedy wynajmuje się przestrzeń i prowadzi restaurację w hotelu” – tłumaczy restaurator.

„Szesnaście lat temu wspólnie z moim zespołem weszliśmy do tej króliczej nory i otworzyliśmy nową restaurację – Dinner by Heston w hotelu Mandarin Oriental Hyde Park. Pomysł był prosty – badać brytyjską tradycję kulinarną i odkrywać ją dla nowych odbiorców. By tego dokonać, odwiedzaliśmy biblioteki, rozmawialiśmy z historykami i studiowaliśmy manuskrypty, szukając przepisów łączących w sobie kulinarną kreatywność i zabawę. (...) W styczniu 2027 roku po raz ostatni przyjmiemy gości. Przez najbliższy rok będziemy natomiast świętować to, czym jest nasza restauracja, zapraszamy was, byście odwiedzili ją po raz ostatni” – napisał Blumenthal w oświadczeniu.  

Heston Blumenthal obecnie prowadzi łącznie cztery restauracje. Trzy z nich zlokalizowane są w Wielkiej Brytanii, jedna – w Dubaju. Łącznie z Dinner by Heston, brytyjski szef kuchni ma obecnie 7 gwiazdek w przewodniku Michelin.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

27 maja w Krakowie odbędzie się ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w najnowsz
Restauracje
Przewodnik Michelin rozszerza się na całą Polskę. Nadchodzi „kuchenna rewolucja”
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Restauracja była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny piwniczka win służyła jak
Restauracje
Słynna paryska restauracja kończy 260 lat. Pamięta czasy rewolucji francuskiej
Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, która zakłada, że kelner przygo
Restauracje
Ogień, marynaty i endywia: Eksperci przewodnika Michelin o trendach kulinarnych
Restaurację prowadzą Niven Kunz, holenderski szef kuchni nagrodzony gwiazdką w przewodniku Michelina
Restauracje
Lidl otwiera luksusową restaurację. Rekordowe zainteresowanie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama