Czego w 2026 roku będą oczekiwać goście dobrych restauracji i w jakie kierunki obiorą współcześni szefowie kuchni? Autorzy przewodnika Michelin wskazują na jeszcze głębsze eksplorowanie tradycyjnej, sezonowej kuchni w duchu „slow cooking”, powrót mody na tradycyjne francuskie bistra, a także zapraszanie gości na zaplecze restauracji.

Trendy kulinarne 2026 roku: Bistra znów staną się modne

Miłośnicy dobrego jedzenia z pewnością nie będą się nudzić w 2026 roku. Tak przynajmniej wynika z prognoz inspektorów przewodnika Michelin, którzy odwiedzili tysiące wysokiej klasy restauracji na całym świecie i na podstawie tych wizyt nakreślili kilka wiodących trendów gastronomicznych.

Jak zauważają eksperci, szefowie kuchni coraz chętniej przyrządzają potrawy z wykorzystaniem żywego ognia – dla osiągnięcia czystych, autentycznych smaków. Coraz większą popularność zyskuje gotowanie i pieczenie nad żarem, drewnem, gorącymi kamieniami czy węglem.

Z tym powrotem do pierwotnych metod gotowania idzie w parze niesłabnący trend na eksplorowanie tradycyjnej, sezonowej kuchni. Co ciekawe, autorzy jako przykład wskazują w tym kontekście dwie wrocławskie restauracje – Babę oraz Idę – gdzie tradycyjne potrawy z mięsa, śledzi i innych ryb opracowuje się w nieco lżejszych, unowocześnionych wersjach, ale z zachowaniem ich oryginalnego charakteru.