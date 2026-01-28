Reklama

Ogień, marynaty i endywia: Eksperci przewodnika Michelin o trendach kulinarnych

Czego możemy się spodziewać, wybierając się do restauracji w 2026 roku? Eksperci przewodnika Michelin przedstawili swoje prognozy dotyczące najważniejszych trendów, które mają szansę stać się kluczowe w gastronomii.

Publikacja: 28.01.2026 05:00

Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, która zakłada, że kelner przygo

Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, która zakłada, że kelner przygotowuje finalnie danie przy stoliku, na oczach gości.

Foto: Kasper Mundt-Nielsen Unsplash

Izabela Popko

Czego w 2026 roku będą oczekiwać goście dobrych restauracji i w jakie kierunki obiorą współcześni szefowie kuchni? Autorzy przewodnika Michelin wskazują na jeszcze głębsze eksplorowanie tradycyjnej, sezonowej kuchni w duchu „slow cooking”, powrót mody na tradycyjne francuskie bistra, a także zapraszanie gości na zaplecze restauracji.

Trendy kulinarne 2026 roku: Bistra znów staną się modne

Miłośnicy dobrego jedzenia z pewnością nie będą się nudzić w 2026 roku. Tak przynajmniej wynika z prognoz inspektorów przewodnika Michelin, którzy odwiedzili tysiące wysokiej klasy restauracji na całym świecie i na podstawie tych wizyt nakreślili kilka wiodących trendów gastronomicznych.

Jak zauważają eksperci, szefowie kuchni coraz chętniej przyrządzają potrawy z wykorzystaniem żywego ognia – dla osiągnięcia czystych, autentycznych smaków. Coraz większą popularność zyskuje gotowanie i pieczenie nad żarem, drewnem, gorącymi kamieniami czy węglem.

Z tym powrotem do pierwotnych metod gotowania idzie w parze niesłabnący trend na eksplorowanie tradycyjnej, sezonowej kuchni. Co ciekawe, autorzy jako przykład wskazują w tym kontekście dwie wrocławskie restauracje – Babę oraz Idę – gdzie tradycyjne potrawy z mięsa, śledzi i innych ryb opracowuje się w nieco lżejszych, unowocześnionych wersjach, ale z zachowaniem ich oryginalnego charakteru.

Zdaniem inspektorów Michelin renesans przeżywają też tradycyjne francuskie bistra, które otwierają właściciele „poważnych” restauracji. W tych nowych miejscach serwuje się bezpretensjonalne, proste potrawy, a nieformalną, nostalgiczną atmosferę podkreśla vintage’owy wystrój w duchu francuskich knajpek sprzed stu lat.

Trendy 2026 roku w kuchni: Umami, goryczka i marynaty

Jeżeli chodzi o smaki, ulubionym tematem szefów kuchni zdecydowanie będzie umami, a także subtelna goryczka. Dla uzyskania tych smaków w restauracyjnych kuchniach coraz więcej uwagi będzie się poświęcać fermentacji, dojrzewaniu czy sezonowaniu, a także takim składnikom jak cykoria, endywia (warzywo blisko spokrewnione z sałatą i cykorią), a także grzyby, buliony, pasta miso i herbata.

Na kolejny kluczowy element współczesnego gotowania wyłania się też czas, który jest niezbędny, aby poszczególne składniki nabrały smaku i charakteru. Chodzi nie tylko o fermentację i dojrzewanie warzyw, ryb i mięsa, ale też o sztukę marynowania.

Jak zauważają eksperci z Michelina, goście będą jeszcze bliżej kuchennego zaplecza. Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, polegająca na tym, że przyprowadza się do niego wózek, na którym znajduje się prawie gotowe danie: kilka składników, które kelner łączy w ramach ostatniego etapu przyrządzania potrawy. Innym sposobem na zbliżenie gościa z restauracyjną kuchnią jest zapraszanie go do kontuaru, skąd może obserwować pracę kucharzy, a nawet z nimi porozmawiać.

W zestawieniu trendów mowa jest też o nowych kulinarnych stolicach, które coraz częściej odwiedzają kucharze i szefowie kuchni w poszukiwaniu kulinarnych inspiracji. Kierunek jest zdecydowanie wschodni: oprócz takich niezmiennie popularnych krajów jak Francja czy Japonia kucharze chętnie odwiedzają warsztaty swoich kolegów i koleżanek po fachu z Tajlandii i Chin.

Źródło: rp.pl

Styl Życia Gastronomia Firmy Michelin Lifestyle trendy
