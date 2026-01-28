Aktualizacja: 28.01.2026 12:34 Publikacja: 28.01.2026 05:00
Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, która zakłada, że kelner przygotowuje finalnie danie przy stoliku, na oczach gości.
Foto: Kasper Mundt-Nielsen Unsplash
Czego w 2026 roku będą oczekiwać goście dobrych restauracji i w jakie kierunki obiorą współcześni szefowie kuchni? Autorzy przewodnika Michelin wskazują na jeszcze głębsze eksplorowanie tradycyjnej, sezonowej kuchni w duchu „slow cooking”, powrót mody na tradycyjne francuskie bistra, a także zapraszanie gości na zaplecze restauracji.
Miłośnicy dobrego jedzenia z pewnością nie będą się nudzić w 2026 roku. Tak przynajmniej wynika z prognoz inspektorów przewodnika Michelin, którzy odwiedzili tysiące wysokiej klasy restauracji na całym świecie i na podstawie tych wizyt nakreślili kilka wiodących trendów gastronomicznych.
Jak zauważają eksperci, szefowie kuchni coraz chętniej przyrządzają potrawy z wykorzystaniem żywego ognia – dla osiągnięcia czystych, autentycznych smaków. Coraz większą popularność zyskuje gotowanie i pieczenie nad żarem, drewnem, gorącymi kamieniami czy węglem.
Z tym powrotem do pierwotnych metod gotowania idzie w parze niesłabnący trend na eksplorowanie tradycyjnej, sezonowej kuchni. Co ciekawe, autorzy jako przykład wskazują w tym kontekście dwie wrocławskie restauracje – Babę oraz Idę – gdzie tradycyjne potrawy z mięsa, śledzi i innych ryb opracowuje się w nieco lżejszych, unowocześnionych wersjach, ale z zachowaniem ich oryginalnego charakteru.
Zdaniem inspektorów Michelin renesans przeżywają też tradycyjne francuskie bistra, które otwierają właściciele „poważnych” restauracji. W tych nowych miejscach serwuje się bezpretensjonalne, proste potrawy, a nieformalną, nostalgiczną atmosferę podkreśla vintage’owy wystrój w duchu francuskich knajpek sprzed stu lat.
Jeżeli chodzi o smaki, ulubionym tematem szefów kuchni zdecydowanie będzie umami, a także subtelna goryczka. Dla uzyskania tych smaków w restauracyjnych kuchniach coraz więcej uwagi będzie się poświęcać fermentacji, dojrzewaniu czy sezonowaniu, a także takim składnikom jak cykoria, endywia (warzywo blisko spokrewnione z sałatą i cykorią), a także grzyby, buliony, pasta miso i herbata.
Na kolejny kluczowy element współczesnego gotowania wyłania się też czas, który jest niezbędny, aby poszczególne składniki nabrały smaku i charakteru. Chodzi nie tylko o fermentację i dojrzewanie warzyw, ryb i mięsa, ale też o sztukę marynowania.
Jak zauważają eksperci z Michelina, goście będą jeszcze bliżej kuchennego zaplecza. Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, polegająca na tym, że przyprowadza się do niego wózek, na którym znajduje się prawie gotowe danie: kilka składników, które kelner łączy w ramach ostatniego etapu przyrządzania potrawy. Innym sposobem na zbliżenie gościa z restauracyjną kuchnią jest zapraszanie go do kontuaru, skąd może obserwować pracę kucharzy, a nawet z nimi porozmawiać.
W zestawieniu trendów mowa jest też o nowych kulinarnych stolicach, które coraz częściej odwiedzają kucharze i szefowie kuchni w poszukiwaniu kulinarnych inspiracji. Kierunek jest zdecydowanie wschodni: oprócz takich niezmiennie popularnych krajów jak Francja czy Japonia kucharze chętnie odwiedzają warsztaty swoich kolegów i koleżanek po fachu z Tajlandii i Chin.
