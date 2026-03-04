27 maja w Krakowie odbędzie się ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w najnowszej edycji przewodnika Michelin.
W polskiej gastronomii szykuje się bardzo intensywny rok. Słynny „czerwony przewodnik” wydawany przez firmę Michelin, dotąd skupiał się na najważniejszych miastach w Polsce. To już jednak przeszłość. Jego inspektorzy odwiedzą też mniejsze miasta w naszym kraju. Efekt zobaczymy w tegorocznej edycji przewodnika, której premierę zapowiedziano na 27 maja.
Pierwsza gwiazdka dla polskiej restauracji w słynnym przewodniku Michelin pojawiła się w 2013 r., zdobyło ją warszawskie Atelier Amaro. Na kolejną – dla nieistniejącej już restauracji Senses w Warszawie – trzeba było czekać kilka lat. Następna, w 2020 r., była krakowska Bottiglieria 1881 prowadzona przez Przemysława Klimę.
Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2023 roku, wraz z rozpoczęciem współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z wydawcą przewodnika Michelin. Efekt – wysyp gwiazdek i wyróżnień dla polskich restauracji.
Teraz czas na kolejny etap. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła, że wydawca przewodnika Michelin rozszerza zakres działalności w naszym kraju i od tego roku obejmie swoim działaniem całą Polskę, a nie jedynie największe miasta. To ważna zmiana – dla Polski i polskiej gastronomii.
– Narodowa selekcja jest potwierdzeniem, że Polska ma jedną z najdynamiczniej rozwijających się gastronomii w Europie – przekonuje POT w oficjalnym komunikacie. – Inspektorzy Michelin po raz pierwszy prowadzą kompleksową ocenę restauracji w skali całego kraju, dając szansę szefom kuchni z wielu miast i regionów na dołączenie do elitarnego grona wyróżnionych.
– To dla nas fantastyczna wiadomość. Dzięki współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z Przewodnikiem Michelin już nie tylko wybrane regiony i miasta zostaną objęte nową selekcją – przekonuje Magdalena Krucz, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Wyniki inspekcji ekspertów z przewodnika Michelin poznamy 27 maja. W Krakowie odbędzie się wówczas uroczyste ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w czerwonym przewodniku: gwiazdki (również zielone), rekomendacje i wyróżnienia Bib Gourmand.
To nie jedyny przewodnik kulinarny, którego inspektorzy odwiedzili restauracje w Polsce w ostatnim czasie. W ubiegłym r. powrót na polski rynek w nowej formule, po prawie pięciu latach nieobecności, zapowiedział wydawca przewodnika Gault & Millau. Premierę „żółtego przewodnika” (nazwa wzięła się od koloru okładki), zapowiedziano na 9 marca w Warszawie. Tego dnia poznamy selekcję, której dokonali inspektorzy Gault & Millau.
Polski wydawca „żółtego przewodnika” od początku zapowiadał, że zamierza postawić na restauracje w mniejszych miastach w Polsce, do tej pory w zdecydowanej większości nieobecnych na stronach przewodnika Michelin. Deklaracja wydawcy „czerwonego przewodnika” dotycząca ekspansji na całą Polskę oznacza, że od tej pory w restauracjach w całej Polsce mogą pojawić się nie tylko czerwone plansze, symbolizujące wyróżnienie w przewodniku Michelin, ale też żółte plakietki – symbol, którym posługują się wydawcy przewodnika Gault & Millau.
Na czym polegają różnice między przewodnikami? Ten wydawany przez Michelin jest starszy, jego historia sięga 1900 roku. Stworzony w 1969 roku przewodnik Gault & Millau to z kolei efekt powojennej „rewolucji” we francuskiej gastronomii. Twórcy „żółtego przewodnika”, Henri Gault i Christian Millau, zarzucali Michelinowi konserwatyzm i postulowali otwarcie na to, co nowe we francuskiej kuchni.
Inspektorzy przewodnika Michelin przyznają restauracjom gwiazdki, od jednej do trzech. Od kilku lat zielone gwiazdki otrzymują też restauracje działające w sposób przyjazny dla środowiska. W czerwonym przewodniku obecne są również restauracje bez gwiazdek, ale za to rekomendowane przez bardzo dobrą relację ceny do jakości swoich potraw. Te najlepsze w tej kategorii otrzymują wyróżnienie Bib Gourmand.
Inaczej wygląda system ocen w przewodniku Gault & Millau. Restauracje otrzymują punkty – od 1 do 20 – i na tej podstawie przyznaje się im od jednej do pięciu toques, czyli czapek. Pięć czapek oznacza najwyższy poziom i w pewnym sensie odpowiada trzem gwiazdkom w przewodniku Michelin.
