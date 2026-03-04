W polskiej gastronomii szykuje się bardzo intensywny rok. Słynny „czerwony przewodnik” wydawany przez firmę Michelin, dotąd skupiał się na najważniejszych miastach w Polsce. To już jednak przeszłość. Jego inspektorzy odwiedzą też mniejsze miasta w naszym kraju. Efekt zobaczymy w tegorocznej edycji przewodnika, której premierę zapowiedziano na 27 maja.

Przewodnik Michelin idzie w Polskę

Pierwsza gwiazdka dla polskiej restauracji w słynnym przewodniku Michelin pojawiła się w 2013 r., zdobyło ją warszawskie Atelier Amaro. Na kolejną – dla nieistniejącej już restauracji Senses w Warszawie – trzeba było czekać kilka lat. Następna, w 2020 r., była krakowska Bottiglieria 1881 prowadzona przez Przemysława Klimę.

Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2023 roku, wraz z rozpoczęciem współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z wydawcą przewodnika Michelin. Efekt – wysyp gwiazdek i wyróżnień dla polskich restauracji.

Teraz czas na kolejny etap. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła, że wydawca przewodnika Michelin rozszerza zakres działalności w naszym kraju i od tego roku obejmie swoim działaniem całą Polskę, a nie jedynie największe miasta. To ważna zmiana – dla Polski i polskiej gastronomii.