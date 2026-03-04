Reklama

Przewodnik Michelin rozszerza się na całą Polskę. Nadchodzi „kuchenna rewolucja”

Inspektorzy przewodnika kulinarnego Michelin ruszają w Polskę, w tym roku po raz pierwszy odwiedzą restauracje poza największymi polskimi miastami. Efekty tej selekcji poznamy za dwa i pół miesiąca.

Publikacja: 04.03.2026 11:54

27 maja w Krakowie odbędzie się ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w najnowsz

27 maja w Krakowie odbędzie się ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w najnowszej edycji przewodnika Michelin.

Foto: Urban Gyllström Unsplash

Izabela Popko

W polskiej gastronomii szykuje się bardzo intensywny rok. Słynny „czerwony przewodnik” wydawany przez firmę Michelin, dotąd skupiał się na najważniejszych miastach w Polsce. To już jednak przeszłość. Jego inspektorzy odwiedzą też mniejsze miasta w naszym kraju. Efekt zobaczymy w tegorocznej edycji przewodnika, której premierę zapowiedziano na 27 maja. 

Przewodnik Michelin idzie w Polskę

Pierwsza gwiazdka dla polskiej restauracji w słynnym przewodniku Michelin pojawiła się w 2013 r., zdobyło ją warszawskie Atelier Amaro. Na kolejną – dla nieistniejącej już restauracji Senses w Warszawie – trzeba było czekać kilka lat. Następna, w 2020 r., była krakowska Bottiglieria 1881 prowadzona przez Przemysława Klimę. 

Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2023 roku, wraz z rozpoczęciem współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z wydawcą przewodnika Michelin. Efekt – wysyp gwiazdek i wyróżnień dla polskich restauracji. 

Czytaj więcej

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.
Restauracje
Restauracje z Warszawy i Wrocławia wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

Teraz czas na kolejny etap. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła, że wydawca przewodnika Michelin rozszerza zakres działalności w naszym kraju i od tego roku obejmie swoim działaniem całą Polskę, a nie jedynie największe miasta. To ważna zmiana – dla Polski i polskiej gastronomii.

Reklama
Reklama

– Narodowa selekcja jest potwierdzeniem, że Polska ma jedną z najdynamiczniej rozwijających się gastronomii w Europie – przekonuje POT w oficjalnym komunikacie. – Inspektorzy Michelin po raz pierwszy prowadzą kompleksową ocenę restauracji w skali całego kraju, dając szansę szefom kuchni z wielu miast i regionów na dołączenie do elitarnego grona wyróżnionych.

– To dla nas fantastyczna wiadomość. Dzięki współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z Przewodnikiem Michelin już nie tylko wybrane regiony i miasta zostaną objęte nową selekcją – przekonuje Magdalena Krucz, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wyniki inspekcji ekspertów z przewodnika Michelin poznamy 27 maja. W Krakowie odbędzie się wówczas uroczyste ogłoszenie listy restauracji, które otrzymały wyróżnienia w czerwonym przewodniku: gwiazdki (również zielone), rekomendacje i wyróżnienia Bib Gourmand.

Historia przewodnika Michelin

To nie jedyny przewodnik kulinarny, którego inspektorzy odwiedzili restauracje w Polsce w ostatnim czasie. W ubiegłym r. powrót na polski rynek w nowej formule, po prawie pięciu latach nieobecności, zapowiedział wydawca przewodnika Gault & Millau. Premierę „żółtego przewodnika” (nazwa wzięła się od koloru okładki), zapowiedziano na 9 marca w Warszawie. Tego dnia poznamy selekcję, której dokonali inspektorzy Gault & Millau.

Polski wydawca „żółtego przewodnika” od początku zapowiadał, że zamierza postawić na restauracje w mniejszych miastach w Polsce, do tej pory w zdecydowanej większości nieobecnych na stronach przewodnika Michelin. Deklaracja wydawcy „czerwonego przewodnika” dotycząca ekspansji na całą Polskę oznacza, że od tej pory w restauracjach w całej Polsce mogą pojawić się nie tylko czerwone plansze, symbolizujące wyróżnienie w przewodniku Michelin, ale też żółte plakietki – symbol, którym posługują się wydawcy przewodnika Gault & Millau.

Na czym polegają różnice między przewodnikami? Ten wydawany przez Michelin jest starszy, jego historia sięga 1900 roku. Stworzony w 1969 roku przewodnik Gault & Millau to z kolei efekt powojennej „rewolucji” we francuskiej gastronomii. Twórcy „żółtego przewodnika”, Henri Gault i Christian Millau, zarzucali Michelinowi konserwatyzm i postulowali otwarcie na to, co nowe we francuskiej kuchni.

Reklama
Reklama

Inspektorzy przewodnika Michelin przyznają restauracjom gwiazdki, od jednej do trzech. Od kilku lat zielone gwiazdki otrzymują też restauracje działające w sposób przyjazny dla środowiska. W czerwonym przewodniku obecne są również restauracje bez gwiazdek, ale za to rekomendowane przez bardzo dobrą relację ceny do jakości swoich potraw. Te najlepsze w tej kategorii otrzymują wyróżnienie Bib Gourmand.

Inaczej wygląda system ocen w przewodniku Gault & Millau. Restauracje otrzymują punkty – od 1 do 20 – i na tej podstawie przyznaje się im od jednej do pięciu toques, czyli czapek. Pięć czapek oznacza najwyższy poziom i w pewnym sensie odpowiada trzem gwiazdkom w przewodniku Michelin. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Restauracja była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny piwniczka win służyła jak
Restauracje
Słynna paryska restauracja kończy 260 lat. Pamięta czasy rewolucji francuskiej
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Coraz większą popularność zyskuje tradycyjna metoda obsługi stolika, która zakłada, że kelner przygo
Restauracje
Ogień, marynaty i endywia: Eksperci przewodnika Michelin o trendach kulinarnych
Restaurację prowadzą Niven Kunz, holenderski szef kuchni nagrodzony gwiazdką w przewodniku Michelina
Restauracje
Lidl otwiera luksusową restaurację. Rekordowe zainteresowanie
Dekada Elixiru w Warszawie: Restauracja, która zmienia obraz kuchni polskiej
Restauracje
Dekada Elixiru w Warszawie: Restauracja, która zmienia obraz kuchni polskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama