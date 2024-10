Najsłynniejsza restauracja na świecie się zamyka. Jej twórca ma nowy pomysł

„COVID i inflacja spowodowały ogromne problemy, a także bankructwa i rozłamy w świecie gastronomii, więc chciałbym przekonać się, jak możemy znów działać razem” — powiedział szef kuchni, dodając, że w trakcie konferencji ujawni dalsze szczegóły dotyczące nowej formuły Nomy.

47-letni René Redzepi jest duńskim kucharzem albańskiego pochodzenia. W świecie gastronomii uchodzi za jednego z najlepszych szefów kuchni na świecie, jest także jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w branży. Sławę zapewniła mu Noma, zdaniem wielu najlepsza restauracja na świecie.

Redzepi swoją restaurację otworzył w Kopenhadze w 2003 roku. Noma była wybierana najlepszą restauracją na świecie w 2010, 2011, 2012, 2014 i 2021 roku. W 2013 roku w rankingu The World's 50 Best Restaurants była druga, w 2015 – trzecia. Co ciekawe – trzecią gwiazdkę w przewodniku Michelin Noma zdobyła dopiero w 2021 roku, ale nawet z dwiema na koncie była miejscem, do którego z całego świata pielgrzymowali kucharze, restauratorzy i miłośnicy wyjątkowej kuchni. W Nomie umiejętności zdobywali szefowie kuchni, którzy później z sukcesami prowadzili własne restauracje. Pracowali tam także Polacy, choćby Wojciech Amaro, Robert Trzópek czy Przemysław Klima.

René Redzepi wywarł ogromny wpływ na gastronomię na całym świecie, ale miał też wstydliwe epizody, z których od pewnego czasu stara się rozliczyć. W 2022 roku, w wywiadzie dla „Timesa” przyznał, że w pracy zmieniał się w „bestię”. „Kiedy wracałem do domu w nocy, spoglądałem w lustro i pytałem samego siebie: »Dlaczego nieistotne incydenty są dla ciebie takimi katastrofami? To nie ma sensu«. Powtarzałem sobie: »Jutro już tego nie zrobię«. A potem wracałem do pracy i po godzinie wpadałem w furię. To był najgorszy okres w moim życiu” – wyznał. W wywiadzie z „Timesem” Redzepi zapewniał, że w zmianie zachowania pomogła mu długotrwała terapia.