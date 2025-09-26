TripAdvisor to wyrocznia w branży turystycznej. Serwis gromadzi opinie podróżnych, którzy komentują i oceniają hotele, restauracje czy atrakcje turystyczne. W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez TripAdvisora znalazły się restauracje – od najbardziej luksusowych przez wegańskie i wegetariańskie, najlepsze restauracje na romantyczną kolację czy lokale unikatowe. W rankingu umieszczono także najlepsze na świecie lokale, w których mile widziane są psy.

Miejsca przyjazne psom. Dwa lokale z Gdańska na liście najlepszych na świecie

TripAdvisor to jedno z pierwszych miejsc w internecie, które sprawdzają podróżnicy, zanim wybiorą się do jakiegoś miejsca. Dotyczy to też restauracji – TripAdvisor to ogromna baza różnego rodzaju lokali gastronomicznych, które za pośrednictwem portalu można ocenić i zrecenzować.

To właśnie na podstawie opinii osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziły i oceniły lokale na całym świecie, powstaje Travelers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants – doroczny ranking najlepszych restauracji, barów i kawiarni z całego świata. Oprócz zestawienia globalnego tworzone są też rankingi regionalne i krajowe.

Lokale, które trafiły do grona „Best of the Best” stanowią niecały jeden proc. wszystkich restauracji, które figurują w bazie TripAdvisora. Obecność w rankingu jest więc dla nich sporym wyróżnieniem i gwarancją dla ich właścicieli, że mogą liczyć na duże zainteresowanie ze strony gości.