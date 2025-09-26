Aktualizacja: 26.09.2025 18:32 Publikacja: 26.09.2025 14:50
Polskie restauracje znalazły się na liście najlepszych na świecie lokali przyjaznych psom.
Foto: Alison Pang Unsplash
TripAdvisor to wyrocznia w branży turystycznej. Serwis gromadzi opinie podróżnych, którzy komentują i oceniają hotele, restauracje czy atrakcje turystyczne. W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez TripAdvisora znalazły się restauracje – od najbardziej luksusowych przez wegańskie i wegetariańskie, najlepsze restauracje na romantyczną kolację czy lokale unikatowe. W rankingu umieszczono także najlepsze na świecie lokale, w których mile widziane są psy.
TripAdvisor to jedno z pierwszych miejsc w internecie, które sprawdzają podróżnicy, zanim wybiorą się do jakiegoś miejsca. Dotyczy to też restauracji – TripAdvisor to ogromna baza różnego rodzaju lokali gastronomicznych, które za pośrednictwem portalu można ocenić i zrecenzować.
To właśnie na podstawie opinii osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziły i oceniły lokale na całym świecie, powstaje Travelers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants – doroczny ranking najlepszych restauracji, barów i kawiarni z całego świata. Oprócz zestawienia globalnego tworzone są też rankingi regionalne i krajowe.
Czytaj więcej
Gdzie na pizzę i autentyczną włoską kuchnię w Polsce? Jurorzy z prestiżowego włoskiego magazynu „...
Lokale, które trafiły do grona „Best of the Best” stanowią niecały jeden proc. wszystkich restauracji, które figurują w bazie TripAdvisora. Obecność w rankingu jest więc dla nich sporym wyróżnieniem i gwarancją dla ich właścicieli, że mogą liczyć na duże zainteresowanie ze strony gości.
Jedno z zestawień dotyczy najlepszych restauracji, w których mile widziani są czworonożni goście. W tym roku wyróżniono 24 lokale z całego świata, które zebrały najwyższe oceny i najwięcej pozytywnych recenzji w serwisie.
W światowym rankingu znalazły się dwa lokale z Polski, obydwa z Gdańska. Są to: Pomelo Bistro Bar, które uplasowało się na miejscu 12. oraz Tygle Gdańskie, które zajęły pozycję 16.
Pomelo Bistro Bar znajduje się przy ulicy Ogarnej pod numerami 121/122 w Gdańsku, a więc nieco na uboczu, ale wciąż w obrębie zabytkowego Głównego Miasta. Bistro serwuje dania na bazie produktów pochodzących od lokalnych dostawców. Specjalnością lokalu są własnej roboty przetwory bez sztucznych dodatków.
Użytkownicy TripAdvisora doceniali duże porcje, jakość, a także stosunkowo niskie ceny dań w Pomelo Bistro Barze. Wśród innych atutów lokalu wymienia się też miłą obsługę i przyjazną atmosferę.
Tygle Gdańskie to z kolei niezobowiązująca restauracja, ale za to w prestiżowej lokalizacji – przy ulicy Chmielnej 10 na Wyspie Spichrzów. Lokal specjalizuje się w daniach inspirowanych lokalnymi przepisami z Gdańska i okolic, ale w kreatywnym, nowoczesnym wydaniu.
Goście Tygli Gdańskich chwalą restaurację za wysoką jakość potraw i obsługi, spokojną atmosferę, a także stylowy wystrój. Restauracja figuruje również w przewodniku Michelin.
Dobrą wiadomością dla Europejczyków jest fakt, że znakomita większość lokali, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu najlepszych restauracji przyjaznych psom, znajduje się na Starym Kontynencie. Również podium zajęły trzy lokale z Europy.
Tytuł najlepszej restauracji przyjaznej pupilom zdobyło w tym roku Bistro André we francuskim Valence. Drugie miejsce zajęła Vivi Cafe z Desenzano del Garda we Włoszech, podium zamyka z kolei restauracja Namaste Fusion we Fuengiroli na hiszpańskim Costa del Sol.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
TripAdvisor to wyrocznia w branży turystycznej. Serwis gromadzi opinie podróżnych, którzy komentują i oceniają hotele, restauracje czy atrakcje turystyczne. W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez TripAdvisora znalazły się restauracje – od najbardziej luksusowych przez wegańskie i wegetariańskie, najlepsze restauracje na romantyczną kolację czy lokale unikatowe. W rankingu umieszczono także najlepsze na świecie lokale, w których mile widziane są psy.
Restauracja Eleven Madison ma trzy gwiazdki Michelin i od kilku lat słynie z tego, że oferuje wyłącznie potrawy...
Gdzie na pizzę i autentyczną włoską kuchnię w Polsce? Jurorzy z prestiżowego włoskiego magazynu „Gambero Rosso”...
Mamy w Polsce kolejną restaurację z gwiazdką Michelin – tak zdecydowali inspektorzy słynnego przewodnika kulinar...
Litwa staje się potęgą kulinarną w naszej części Europy, co potwierdza najnowsza edycja przewodnika Michelin. Po...
„Wracamy” – ogłosili twórcy polskiej edycji przewodnika Gault & Millau. To reaktywacja, po pięciu latach nieobec...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas