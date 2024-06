Trzecią polską restauracją, którą wyróżniono jedną gwiazdką Michelin jest Giewont w Kościelisku. „Przemek Sieradzki jako szef kuchni łączy polskie i francuskie produkty i techniki, uzyskując wyjątkowy efekt — zrównoważone dania, wyróżniające się odważnymi smakami i znakomitym wyczuciem” – napisali w uzasadnieniu wydawcy przewodnika.

Swoje gwiazdki utrzymały Bottiglieria 1881 w Krakowie (dwie gwiazdki), Nuta w Warszawie (jedna gwiazdka) i Muga w Poznaniu (jedna gwiazdka).

Po raz pierwszy w historii przyznano także zieloną gwiazdkę restauracji w Polsce. Otrzymał ją gdański Eliksir. Zielone gwiazdki Michelin przyznawane są restauracjom, które są liderami w zakresie zrównoważonych praktyk, a zaangażowanie szefa kuchni na rzecz ekologii może stanowić przykład i wzór do naśladowania dla innych restauracji. „Zespół Eliksir wdraża wiele praktyk, aby zmniejszyć wpływ restauracji na planetę. Kluczowe znaczenie ma filozofia ograniczania ilości odpadów, która obejmuje odzyskiwanie oleju kuchennego do użycia jako paliwo czy wykorzystywanie skórek cytrusów w kordiałach i syropach. Lokalne produkty są również kluczem do etosu Eliksiru, podobnie jak zastosowanie odnawialnych źródeł energii i zaangażowanie we współpracę z dostawcami, którzy podzielają to zrównoważone podejście” – uzasadniają swoją decyzję wydawcy przewodnika.

Polskie restauracje w przewodniku Michelin 2024

W tegorocznej edycji przewodnika Michelin Polska 2024 znalazło się 77 restauracji – to łączna liczba restauracji z gwiazdkami, lokali z wyróżnieniem Bib Gourmand, przyznawanym restauracjom, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny i obiektów rekomendowanych. Miejsc z Bib Gourmand w Polsce przybyło 9, z czego aż 5 zlokalizowanych jest na Pomorzu: 2 w Gdańsku (Treinta y Tres, Hewelke), 2 w Sopocie (1911 Resturant i Vinissimo) i jedna w miejscowości Ciekocinko na Kaszubach (Luneta & Lorneta Bistro Club).

2 nowe restauracje z wyróżnieniem Bib Gourmand znajdują się w Warszawie (Kontakt i Ceviche Bar). W Poznaniu wyróżniono w ten sposób lokal o nazwie SPOT, a w Krakowie restaurację Folga.