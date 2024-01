Tekst pierwotnie ukazał się w papierowym wydaniu magazynu „Sukces”, który jest dodatkiem dla prenumeratorów „Rzeczpospolitej”.

Jesień i zima to okres, gdy więcej uwagi zwracamy na wnętrza. I właśnie do nich chcemy zaprosić tym razem. Choć słońce, zieleń i świeże powietrze są luksusem, za którym będziemy tęsknić aż do wiosny, nie warto się smucić. Wnętrza też mogą być piękne, szczególnie jeśli mówimy o polskich restauracJach i barach nagradzanych na najbardziej znanych konkursach dla projektantów i architektów.

Czasy, w których restauracje kusiły klientów wyłącznie tym, co można było znaleźć w karcie, minęły. Dzisiaj, żeby przebić się na rynku, trzeba zaoferować coś więcej. Wizyta w restauracji ma być chwilą, której długo nie zapomnimy. Tę zmianę widać coraz częściej.

Niektórzy nieco lekceważąco nazywają takie lokale „instagramowymi”, ale nie mają racji. To po prostu piękne, intrygujące restauracje czy bary, do których goście chcą wracać. Warszawa i Wrocław, te dwa miasta dominują na mapie polskich lokali nagradzanych w międzynarodowych konkursach designu. Czy w innych polskich miastach nie ma lokali, które zachwycają? Oczywiście, że są. Pozostają do odkrycia.

Va Bene Chicchetti, Warszawa

Czym jest chicchetti bar? To wenecka specjalność – lokal, w którym gościom serwuje się małe przekąski. Va Bene Cicchetti to pomysł Emanuele Guidiego i Agaty Szaran, Włocha i Polki, którzy postanowili przenieść do Warszawy nieco weneckiego klimatu.