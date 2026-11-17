Dawid Podsiadło ma wielką moc przyciągania. Dzięki temu solowe występy pozwalają mu bez trudu zapełniać największe stadiony w Polsce. Zorza, jego autorski projekt festiwalowy, to nieco inna formuła – wielu gości, zaskakujące współprace oraz jednorazowe projekty muzyczne materializujące się tylko podczas koncertów. Pierwsza edycja tej imprezy pokazała potencjał takiego formatu. Podsiadło właśnie ogłosił, z kim wystąpi na scenie podczas przyszłorocznej edycji festiwalu.

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Zorza 2027: lista artystów i daty koncertów

Zorza wspierana przez T-Mobile – tak brzmi oficjalna nazwa festiwalu, którego współtwórcą jest Dawid Podsiadło. Druga edycja, zaplanowana na 2027 r., obejmie sześć miast, a na liście zaproszonych artystów znaleźli się Vito Bambino, Sobel, Daria Zawiałow, Brodka, Mrozu i Fukaj, Kasia Lins, Szczyl, Hubert. i Kosmonauci.

Festiwal, którego inicjatorem i współorganizatorem jest Dawid Podsiadło, latem 2027 roku odwiedzi Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawę, Gdańsk i Katowice. Hasło przewodnie przyszłorocznej edycji wydarzenia brzmi „Sztuka przyciągania”, co oznacza, że należy oczekiwać spotkań artystów i publiczności, z których rodzą się nowe muzyczne doświadczenia. Przedsprzedaż biletów rusza 18 listopada, a sprzedaż regularna dwa dni później.

Cechą charakterystyczną Zorzy stają się nieoczywiste wydarzenia i współprace. Zgodnie z tą zasadą w przyszłym roku na scenie zobaczymy Dawida Podsiadło w duecie z Vito Bambino, Darię Zawiałow i Brodkę, Kasię Lins i Szczyla, Mroza i Fukaja oraz Huberta. i Kosmonautów. To, jak zapowiadają organizatorzy, dopiero początek listy gości. W kolejnych miesiącach mają się pojawić informacje o innych artystach i projektach, które pojawią się także poza sceną główną Zorzy.

Szczególnie interesująco zapowiada się współpraca Podsiadły z Vito Bambino, dwóch najmocniejszych „nazwisk” Zorzy w 2027 roku. – Przez lata „scena” wzbudzała we mnie różne, skrajne emocje. Strachy, stresy, wzruszenia i spełnienia marzeń. Są osoby, z którymi dzielenie jej daje mi szczególną radość. Z Matim mamy na siebie wpływ. Coś otwieramy. Na coś sobie pozwalamy, na co nie pozwalamy sobie na co dzień. Może właśnie widząc Vito, przypominam sobie, że przede wszystkim powinniśmy się na scenie dobrze bawić – mówi Dawid Podsiadło „Rzeczpospolitej”.

Zorza: Druga edycja festiwalu Dawida Podsiadły w 2027 roku

Dawid Podsiadło sporo ryzykował, ogłaszając swój nowy projekt festiwalowy, ale pierwsza edycja Zorzy potwierdziła, że jest na rynku miejsce na taki format. W 2026 r. koncerty w ramach festiwalu Zorza zgromadziły blisko 360 tysięcy uczestników w sześciu miastach. W programie znalazły się 123 koncerty, w tym spotkania Dawida Podsiadło z Kaśką Sochacką i Arturem Rojkiem, a także Paulina Przybysz sięgająca po repertuar Bajmu czy występ Sokoła, Fisza i Emade.

Założenie, które legło u podstaw projektu Dawida Podsiadło, brzmiało: festiwal powinien być czymś więcej niż jedynie sumą koncertów znanych artystów. Może być przestrzenią do tworzenia nowych projektów, polem eksperymentów z muzyką i okazją do realizowania pomysłów, na które nie ma miejsca podczas regularnych tras koncertowych. Dlatego w ramach Zorzy pojawiają się premierowe współprace i nieoczywiste zestawienia artystów i artystek.

Podczas koncertów prezentowane są nie tylko utwory dobrze znane publiczności, ale także kompozycje premierowe. Twórcy festiwalu podkreślają, że to, co dzieje się na scenie podczas Zorzy, nie będzie miało kontynuacji, zatem będzie to jedyna okazja, by usłyszeć na żywo efekty tych zaskakujących projektów i współprac.