Autorką ilustracji do gry Monopoly COFFEE PLANT jest ilustratorka Joanna Gębal.
Materiał powstał we współpracy z COFFEE PLANT
W Monopoly gracze walczą o to, by stać się rekinami rynku nieruchomości. Nie w tej wersji słynnej gry – tu mają szansę wcielić się we właścicieli palarni i zbudować własne kawowe imperia. Plansza prowadzi przez 22 regiony produkcji kawy w ośmiu krajach: od Brazylii, Kolumbii i Panamy, przez Gwatemalę i Peru, po Etiopię, Kenię i Indonezję. Zamiast domów i hoteli stawia się plantacje i kooperatywy. Miejsce dworców zajmują porty w Antwerpii, Bremie, Gdyni i Hamburgu, a elektrowni czy wodociągów – linie produkcyjne drip bagów i kawy bezkofeinowej.
Karty Biznesu i Natury w tej wersji gry Monopoly nawiązują do codzienności w palarni na plantacjach kawy: do aukcji ziaren, transportu czy kaprysów pogodowych, które potrafią pokrzyżować plany producentom i właścicielom palarni. Gracze mają do wyboru sześć kawowych pionków: dzbanek do mleka, kubek z drip bagiem, piec do palenia kawy, tamper, dripper oraz paczka kawy. Zasady pozostają takie same jak w klasycznym Monopoly. Na kawie nie trzeba się znać – wystarczy chęć do wspólnej zabawy.
Pomysł na własną kawową edycję słynnej planszówki pojawił się w zespole COFFEE PLANT dość dawno. Wrócił podczas świąt w 2025 r., kiedy Szymon Juszczyk, współzałożyciel marki, grał z rodziną w Monopoly The Office. Dwa miesiące później powstały konkretne założenia, a od wiosny tego roku trwały prace nad częścią kreatywną.
Zespół palarni COFFEE PLANT opracował koncepcję gry, plan pól i kart oraz motywy pionków. W projekt zaangażowały się osoby z różnych obszarów firmy, wnosząc swoje doświadczenia i perspektywy. Dzięki temu kawowy świat gry Monopoly COFFEE PLANT czerpie zarówno z codziennej pracy z kawą, jak i z kreatywnego spojrzenia na markę.
„Prowadzenie palarni kawy dostarcza mnóstwa historii, które pasują do Monopoly. Wybierasz kawy, planujesz produkcję, szukasz nowych możliwości. A potem opóźnia się transport albo pogoda wpływa na zbiory i trzeba zmienić plany. Sporo takich doświadczeń przenieśliśmy na pola i karty. Przy pracy nad grą mogliśmy spojrzeć na naszą codzienną pracę z dystansem” – mówi Szymon Juszczyk, współzałożyciel COFFEE PLANT.
Autorką ilustracji do gry jest Joanna Gębal – polska ilustratorka i projektantka graficzna. Plansza jest pełna scenek i detali, które można odkrywać podczas kolejnych rozgrywek. Realizacje Joanny zwróciły uwagę zespołu COFFEE PLANT już na etapie wyboru ilustratorki.
„Zależało mi na stworzeniu świata, który można odkrywać stopniowo. Na ilustracjach dużo się dzieje: od scen na plantacjach, przez pracę w palarni, po spotkania i przyjemność picia kawy. Te różne miejsca i etapy łączą się w jedną opowieść. Z daleka widać całą kompozycję, a z bliska można odkrywać małe scenki, postacie i detale. Chciałam, żeby podczas kolejnych rozgrywek wzrok zatrzymywał się na czymś, co wcześniej umknęło” – mówi Joanna Gębal.
Na stronie coffeeplant.pl dostępne są dwa zestawy: Monopoly COFFEE PLANT zestaw espresso z kawą Smooth Sweet 250 g oraz Monopoly COFFEE PLANT zestaw przelew z FLOW Jungle Fruit 250 g. Każdy kosztuje 269 zł. Dodatkowo dostępne są opakowania kawy COFFEE PLANT w specjalnej oprawie graficznej wykorzystującej fragmenty ilustracji stworzonych przez Joannę Gębal.
Monopoly COFFEE PLANT to propozycja na świąteczny prezent, urodziny czy parapetówkę – dla osób, które lubią kawę, planszówki, dobrze zaprojektowane przedmioty albo po prostu wieczory ze znajomymi.
Do każdej gry zamówionej na coffeeplant.pl – również w zestawie – dołączane są specjalne drip bagi z kawami z regionów obecnych na planszy. Można więc spróbować kaw z miejsc, w które właśnie zainwestowało się podczas rozgrywki. Drip bagi dodawane są do wyczerpania zapasów i nie trafią do osobnej sprzedaży.
COFFEE PLANT to polska palarnia kawy specialty działająca od 2019 r. Łączy ekspercką wiedzę o kawie z prostym językiem i wyrazistym designem. Kawy ziarniste, autorskie serie produktowe i drip bagi marki można znaleźć w sklepie online, kawiarniach, restauracjach, hotelach i biurach oraz na wydarzeniach ze świata kultury, muzyki, designu i sportu. COFFEE PLANT przybliża świat specialty kolejnym osobom, pokazując, że dobra kawa może być świadomym wyborem i naturalną częścią codziennych przyjemności.
Materiał powstał we współpracy z COFFEE PLANT
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