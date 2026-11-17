Materiał powstał we współpracy z COFFEE PLANT

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W Monopoly gracze walczą o to, by stać się rekinami rynku nieruchomości. Nie w tej wersji słynnej gry – tu mają szansę wcielić się we właścicieli palarni i zbudować własne kawowe imperia. Plansza prowadzi przez 22 regiony produkcji kawy w ośmiu krajach: od Brazylii, Kolumbii i Panamy, przez Gwatemalę i Peru, po Etiopię, Kenię i Indonezję. Zamiast domów i hoteli stawia się plantacje i kooperatywy. Miejsce dworców zajmują porty w Antwerpii, Bremie, Gdyni i Hamburgu, a elektrowni czy wodociągów – linie produkcyjne drip bagów i kawy bezkofeinowej.

Karty Biznesu i Natury w tej wersji gry Monopoly nawiązują do codzienności w palarni na plantacjach kawy: do aukcji ziaren, transportu czy kaprysów pogodowych, które potrafią pokrzyżować plany producentom i właścicielom palarni. Gracze mają do wyboru sześć kawowych pionków: dzbanek do mleka, kubek z drip bagiem, piec do palenia kawy, tamper, dripper oraz paczka kawy. Zasady pozostają takie same jak w klasycznym Monopoly. Na kawie nie trzeba się znać – wystarczy chęć do wspólnej zabawy.

Monopoly COFFEE PLANT: Gra stworzona w polskiej palarni kawy

Pomysł na własną kawową edycję słynnej planszówki pojawił się w zespole COFFEE PLANT dość dawno. Wrócił podczas świąt w 2025 r., kiedy Szymon Juszczyk, współzałożyciel marki, grał z rodziną w Monopoly The Office. Dwa miesiące później powstały konkretne założenia, a od wiosny tego roku trwały prace nad częścią kreatywną.

Foto: September Art Agency

Zespół palarni COFFEE PLANT opracował koncepcję gry, plan pól i kart oraz motywy pionków. W projekt zaangażowały się osoby z różnych obszarów firmy, wnosząc swoje doświadczenia i perspektywy. Dzięki temu kawowy świat gry Monopoly COFFEE PLANT czerpie zarówno z codziennej pracy z kawą, jak i z kreatywnego spojrzenia na markę.

„Prowadzenie palarni kawy dostarcza mnóstwa historii, które pasują do Monopoly. Wybierasz kawy, planujesz produkcję, szukasz nowych możliwości. A potem opóźnia się transport albo pogoda wpływa na zbiory i trzeba zmienić plany. Sporo takich doświadczeń przenieśliśmy na pola i karty. Przy pracy nad grą mogliśmy spojrzeć na naszą codzienną pracę z dystansem” – mówi Szymon Juszczyk, współzałożyciel COFFEE PLANT.

Foto: September Art Agency

Gra Monopoly z ilustracjami Joanny Gębal

Autorką ilustracji do gry jest Joanna Gębal – polska ilustratorka i projektantka graficzna. Plansza jest pełna scenek i detali, które można odkrywać podczas kolejnych rozgrywek. Realizacje Joanny zwróciły uwagę zespołu COFFEE PLANT już na etapie wyboru ilustratorki.

Foto: September Art Agency

„Zależało mi na stworzeniu świata, który można odkrywać stopniowo. Na ilustracjach dużo się dzieje: od scen na plantacjach, przez pracę w palarni, po spotkania i przyjemność picia kawy. Te różne miejsca i etapy łączą się w jedną opowieść. Z daleka widać całą kompozycję, a z bliska można odkrywać małe scenki, postacie i detale. Chciałam, żeby podczas kolejnych rozgrywek wzrok zatrzymywał się na czymś, co wcześniej umknęło” – mówi Joanna Gębal.

Na stronie coffeeplant.pl dostępne są dwa zestawy: Monopoly COFFEE PLANT zestaw espresso z kawą Smooth Sweet 250 g oraz Monopoly COFFEE PLANT zestaw przelew z FLOW Jungle Fruit 250 g. Każdy kosztuje 269 zł. Dodatkowo dostępne są opakowania kawy COFFEE PLANT w specjalnej oprawie graficznej wykorzystującej fragmenty ilustracji stworzonych przez Joannę Gębal.

Monopoly COFFEE PLANT to propozycja na świąteczny prezent, urodziny czy parapetówkę – dla osób, które lubią kawę, planszówki, dobrze zaprojektowane przedmioty albo po prostu wieczory ze znajomymi.

Foto: September Art Agency

Do każdej gry zamówionej na coffeeplant.pl – również w zestawie – dołączane są specjalne drip bagi z kawami z regionów obecnych na planszy. Można więc spróbować kaw z miejsc, w które właśnie zainwestowało się podczas rozgrywki. Drip bagi dodawane są do wyczerpania zapasów i nie trafią do osobnej sprzedaży.

COFFEE PLANT: Polska palarnia kawy

COFFEE PLANT to polska palarnia kawy specialty działająca od 2019 r. Łączy ekspercką wiedzę o kawie z prostym językiem i wyrazistym designem. Kawy ziarniste, autorskie serie produktowe i drip bagi marki można znaleźć w sklepie online, kawiarniach, restauracjach, hotelach i biurach oraz na wydarzeniach ze świata kultury, muzyki, designu i sportu. COFFEE PLANT przybliża świat specialty kolejnym osobom, pokazując, że dobra kawa może być świadomym wyborem i naturalną częścią codziennych przyjemności.

Materiał powstał we współpracy z COFFEE PLANT