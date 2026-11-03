Na tę wystawę Europejczycy czekali cztery dekady. W Rijksmuseum, które wyrosło na specjalistę od hitowych wystaw z rekordowymi frekwencjami, trwa właśnie kolejna obszerna retrospektywa. Jej bohaterem jest Willem de Kooning – czołowy przedstawiciel XX-wiecznego abstrakcjonizmu. W ramach wystawy można prześledzić twórczość amerykańsko-holenderskiego artysty na przestrzeni ponad 65 lat jego kariery.

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„Willem de Kooning w pracy” – wielka retrospektywa w Rijksmuseum

Urodzonego w 1904 r. w Rotterdamie Willema de Kooninga wymienia się jednym tchem obok takich najwybitniejszych XX-wiecznych abstrakcjonistów jak Jackson Pollock, Lee Krasner, Barnett Newman czy Mark Rothko. Sam de Kooning odcinał się jednak od wszelkich prób zaszufladkowania go do jakiegokolwiek nurtu.

Na rynku sztuki de Kooning od szeregu lat przeżywa swój renesans – ceny jego prac na aukcjach biją kolejne rekordy. Jego najdroższy jak dotąd obraz pt. „Kobieta jako krajobraz” z 1955 r. sprzedano na aukcji w nowojorskim Christie’s za blisko 69 mln dol.

Minęło dokładnie sto lat, od kiedy w 1926 r. de Kooning opuścił rodzinny Rotterdam i popłynął statkiem towarowym do Nowego Jorku. Tam pracował jako malarz pokojowy, ilustrator i projektant sklepowych witryn. Przełom w jego karierze nastąpił dopiero po blisko dwóch dekadach – w wieku 44 lat de Kooning zorganizował swoją pierwszą indywidualną wystawę, która pomogła mu trafić do grona najbardziej wpływowych współczesnych artystów.

Foto: Rijksmuseum/Peter Tijhuis. Artwork © 2026 The Willem de Kooning Foundation/ Pictoright, Amsterdam.

Tej jesieni de Kooning symbolicznie powrócił do ojczyzny. W Rijksmuseum w Amsterdamie trwa właśnie wystawa pt. „Willem de Kooning at Work” (ang. „Willem de Kooning w pracy”) – obszerna retrospektywa rysunków, płócien i rzeźb autorstwa holenderskiego artysty.

Foto: Rijksmuseum/Peter Tijhuis. Artwork © 2026 The Willem de Kooning Foundation/ Pictoright, Amsterdam.

Łącznie w Rijksmuseum można oglądać 120 prac de Kooninga. To największa wystawa dzieł tego artysty, jaką zorganizowano w Europie na przestrzeni ostatnich 40 lat. Wystawę zorganizowano we współpracy z Art Institute of Chicago i Fundacją Willema de Kooninga w Nowym Jorku.

Największa w Europie wystawa de Kooninga od 40 lat

Willem de Kooning mawiał: „Muszę się zmieniać, aby pozostać taki sam”. Tą życiową maksymą kierował się również w swojej artystycznej aktywności, która przez ponad 65 lat nieustannie ewoluowała. Wystawa „Willem de Kooning w pracy” ukazuje tę ewolucję, prezentując pełen przekrój jego twórczości: od najwcześniejszych rysunków aż po wybrane ostatnie prace.

W Amsterdamie można zobaczyć takie dzieła de Kooninga jak szkice na papierze, ogromne płótna, a także niezwykle ciekawe prace, które artysta stworzył z zamkniętymi oczami. Organizatorzy wystawy podkreślają, że jej centralną częścią są rysunki, które również w dorobku artysty miały fundamentalne znaczenie – nie jako wstęp do „poważniejszego” malunku, ale cel artystycznych poszukiwań.

W Rijksmuseum zebrano takie prace de Kooninga jak monumentalne płótno pt. „Wykopaliska” z 1950 r. oraz „Różowe anioły” z ok. 1945 r. W specjalnej przestrzeni – Galerii Honorowej, w której znajduje się m.in. „Nocna Straż” Rembrandta – umieszczono dwie najbardziej ikoniczne prace abstrakcjonisty: „Kobietę I” z 1952 r., która należy do kolekcji nowojorskiej MoMA, oraz „Kobietę i rower” z 1953 r., którą wypożyczono z Whitney Museum. Wystawa „Willem de Kooning w pracy” potrwa do 17 stycznia 2027 r.