Twórcy cokwartalnego rankingu najbardziej pożądanych marek na świecie Lyst Index opublikowali najnowsze zestawienie za trzeci kwartał 2026 r. Numerem jeden ponownie jest Prada, która strąciła z piedestału swojego francuskiego rywala – markę Chanel. Najgorętszy produkt w aktualnym rankingu Lysta to z kolei minimalistyczna jedwabna torebka-worek Prady.

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Lyst Index: Prada liderem w rankingu

Marki premium odczuwają skutki spowolnienia w branży dóbr luksusowych, które ostatnio dodatkowo komplikuje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Miucci Pradzie i Patrizio Bertellemu konsekwentnie udaje się utrzymać swoje imperium na powierzchni, kiedy konkurenci z branży luksusowej mody są na minusie.

Prada to niezmiennie ukochana marka zamożnej klienteli, o czym świadczy najnowszy ranking najbardziej pożądanych marek na świecie, który cztery razy w roku publikuje platforma zakupowa Lyst. W najnowszym rankingu Lyst Index Q3 2026 Prada zaliczyła awans o pięć pozycji, wracając tym samym na pozycję lidera.

Przypomnijmy, że Lyst Index powstaje na podstawie analizy aktywności milionów klientów platformy Lyst. Twórcy rankingu biorą ponadto pod uwagę pozytywny medialny szum wokół marki, z wyłączeniem tzw. negatywnej uwagi i zwiększonej aktywności klientów wynikającej z przecen.

Z danych Lysta wynika, że w trzecim kwartale 2026 r. popyt na produkty Prady wzrósł o 55 proc. Szczyt zainteresowania miłośników mody marka zanotowała w trakcie wrześniowego tygodnia mody w Mediolanie, kiedy głównymi bohaterkami swojej najnowszej kolekcji Miuccia Prada uczyniła rozmaite wariacje na temat klasycznej spódnicy do kolan.

Autorzy rankingu podkreślają, że furora niepodrabialnego stylu Prady, który nazwali „Pradaizmem”, nie była jedynie chwilowym momentem chwały. „Estetyka Prady jest na tyle wyrazista, że można ją łatwo rozpoznać, opowiadać o niej i reinterpretować ją na szeroką skalę” – tłumaczą analitycy Lysta.

Model jedwabnej torebki-worka „The Wish” okupuje z kolei szczyt listy najbardziej pożądanych produktów luksusowych według Lysta. W analizowanym okresie minimalistycznej torebki poszukiwało o blisko 500 proc. klientów więcej. Twórcy zestawienia opisują „The Wish” jako prostą, elegancką ekspresję estetyki marki i dodają, że klienci kupują nie tyle sam produkt, ile to, co reprezentuje Prada.

Na drugim miejscu aktualnego rankingu Lysta uplasowała się marka Chanel, która straciła pozycję lidera na rzecz Prady. Podium zamyka z kolei „młodsza siostra” Prady – marka Miu Miu, którą Miuccia Prada założyła w 1992 r. „Marki z czołowych miejsc w zestawieniu Lyst Index w tym kwartale prezentują tak wyrazistą wizję, że klienci pragną nie tylko samego produktu, ale też idei, która za nim stoi” – tłumaczą autorzy rankingu.

Ranking Lyst Index: Zmiana układu sił w Prada Group

Niedawno Prada Group opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 r. Wartość sprzedaży produktów Prady wzrosła w tym okresie o 2 proc., zaś w samym trzecim kwartale – o 1 proc. Przychody całej Grupy Prada wzrosły o 15 proc. do kwoty 4,54 mld euro przy stałych kursach walutowych, zaś według kursów bieżących – o 12 proc.

Zestawiając wyniki finansowe marki Prada z rankingiem Lysta, trudno nie odnieść wrażenia, że te pierwsze wypadają dość skromnie. To potwierdza trudną sytuację w branży, którą odczuwają również marki w portfolio Prada Group.

Bardzo spowolniła marka Miu Miu, która przez kilka ostatnich sezonów była koniem pociągowym Grupy Prada. Po dwucyfrowych wzrostach sprzedaży Miu Miu zakończyła trzeci kwartał 2026 r. ze wzrostem na poziomie 1 proc. Dla porównania, jeszcze rok temu w tym samym okresie sprzedaż wyrobów „młodszej siostry” Prady wzrosła o imponujące 41 proc.