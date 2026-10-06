Lato 2027 r. upłynie pod znakiem lekkich muślinów, romantycznych koronek i niewymuszonej elegancji – przynajmniej według Jonathana Andersona, który zaprezentował swoją kolejną kolekcję dla Diora. Brytyjski projektant zaproponował nowe, świeże spojrzenie na ikoniczne fasony francuskiego domu mody, a także na ultramodne przeźroczystości.

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Kolekcja Dior na lato 2027: współczesny romantyzm i przeźroczystości w nowym wydaniu

Minął około rok, od kiedy Jonathan Anderson, brytyjski projektant i zarazem jedno z najgorętszych nazwisk w świecie mody, objął stanowisko dyrektora kreatywnego domu mody Dior. Po bardzo dobrze przyjętym debiucie Anderson rozwija swoją wizję nowego rozdziału w historii paryskiego domu mody.

Brytyjczyk nigdy nie ukrywał, że stroni od „cichego luksusu” – projektant zdecydowanie stoi po stronie mody, w której „coś się dzieje”. Takie podejście do projektowania ujawnił w swojej kolejnej kolekcji dla Diora, którą zaprezentował w Parku Tuileries.

Foto: Materiały prasowe

Projektant sięgnął po wczesne koncepcje Christiana Diora, które zreinterpretował we właściwy sobie sposób: z dbałością o detal, a jednocześnie bawiąc się klasycznymi formami. Nie zabrakło więc fasonów podkreślających kobiecą figurę w sukienkach, garsonkach i płaszczach, którym towarzyszył gdzieniegdzie oversize’owy luz.

Anderson pokazał w Paryżu 65 sylwetek. Kobiece projekty przemycały typową letnią nonszalancję i charakterystyczny dla Diora romantyzm. Wśród kolorów dominują subtelne pastele, czasem przełamywane czernią, brązami i metalicznym połyskiem.

Foto: Materiały prasowe

Miękkie, płynne formy projektant połączył z takimi transparentnymi tkaninami jak koronka, jedwabny muślin i organza, tworząc wielowarstwową grę w kontrolowane odsłonięcia. Pełne dynamiki i lekkości falbanki, marszczenia oraz powiewające przy każdym ruchu materiałowe „pióra” i płatki uzupełniały printy i hafty o kwiatowych i organicznych formach, a także dandysowska kratka i paski.

Foto: Materiały prasowe

Jednym z powtarzających się elementów kreacji były transparentne marynarki i żakiety. Przeźroczyste były też bluzki i pewne elementy sukienek, które nie powielały koncepcji bardzo modnej, ale zbyt dosłownej „naked dress”.

Foto: Materiały prasowe

Lato 2027 według Jonathana Andersona: lekkość, ruch i asymetrie

Kreacje, w których słowami-kluczami były lekkość i asymetria, uzupełniały dodatki: długie szale i lekka, regulowana biżuteria, w tym kaskadowe kolczyki z kamieniami szlachetnymi.

Foto: Materiały prasowe

Wspomniany wcześniej motyw kwiatów powtarza się zarówno w ubraniach, jak i na obuwiu. Widać to np. w nowej odsłonie modelu sandałów „Dior Bow”, a także „Dior Cigale”, których podeszwa nawiązuje do kształtu płatka.

Foto: Materiały prasowe

Letnią kolekcję akcesoriów uzupełniają nowe wersje modeli kompaktowych torebek z miękkiej skóry „Dior Double” i „Dior Initial Hobo” oraz nowy model w motocyklowym stylu. Torebka ma przeszycia typu cannage, klapy zamykane na zamek i metalowe emblematy D-I-O-R.

Foto: Materiały prasowe

Jednym z akcesoriów, które przykuły największą uwagę, jest srebrna torebka wieczorowa, której kształt czerpie inspiracje z tradycyjnego chińskiego orzecha wénwán – dalekowschodniego kuzyna europejskiego orzecha włoskiego. Na wskroś letnim dodatkiem z najnowszej kolekcji Diora są z kolei lekkie torby z siateczki, które mają możliwość personalizacji poprzez dodawanie jedwabnych szalów z frędzlami czy transparentnych płatków, nawiązujących do detali kreacji z letniej kolekcji.