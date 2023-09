Kiedyś wszystko zamieniali w złoto. Dlaczego słynna marka przestała się podobać?

W efekcie sprzedaż wyrobów Supreme zaczęła spadać. W swoim marcowym sprawozdaniu finansowym właściciel marki, koncern VF Corp, zanotował spadek dochodów Supreme o prawie 40 milionów dolarów w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Na domiar złego, 31 sierpnia 2023 roku projektant Tremaine Emory odszedł ze stanowiska dyrektora kreatywnego Supreme. Emory zdążył zaprojektować tylko dwie kolekcje.

Powodem jego rezygnacji miał być – jak sam stwierdził – „systemowy rasizm” w firmie, blokowanie planowanej od dawna współpracy z afroamerykańskim artystą Arthurem Jafą i brakiem jasnej komunikacji w kwestii powodów torpedowania tej kolaboracji. W odpowiedzi marka Supreme opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym odcięła się od zarzutów Emory’ego.

Historia Supreme: od deskorolek do współpracy z Louis Vuitton

James Jebbia założył markę Supreme w kwietniu 1994 roku w Nowym Jorku. Nazwa marki wywodzi się z utworu Johna Coltrane’a pod tytułem „A Love Supreme”. W niewielkim sklepie można było kupić markowe T-shirty i bluzy z nadrukami oraz inne ubrania, które Jebbia projektował z myślą o deskorolkarzach i społeczności koncentrującej się wokół kultury hip hopu.

Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy w kolaborację z Supreme wszedł gigant branży luksusowej, marka Louis Vuitton. Dla tej pierwszej była to wielka nobilitacja, a dla świata mody znak, że streetwear oficjalnie wkroczył na salony. Pojawili się nowi inwestorzy i kolejne marki chętne na współpracę, między innymi Nike, The North Face, Vans, Rimowa, Tiffany & Co. Wartość Supreme osiągnęła miliard dolarów.

Ukoronowaniem sukcesu Supreme i scementowaniem jej silnej pozycji w modowym mainstreamie było jej przejęcie przez koncern VF Corp, właściciela między innymi Vansa i Timberlanda. Kwota kupna opiewała na 2,1 miliarda dolarów. Otwarto butiki Supreme na całym świecie: od Chicago przez Mediolan i Berlin aż po Pekin i Seul.