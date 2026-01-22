Reklama

Paul Smith szuka następców. Kto przejmie słynną brytyjską markę ze świata mody?

Brytyjski projektant Paul Smith skończy w tym roku 80 lat. Wiek słynnego projektanta rodzi pytania, kto przejmie stery w firmie, która stała się jednym z symboli nowoczesnego brytyjskiego stylu.

Publikacja: 22.01.2026 05:00

Paul Smith w tym roku skończy 80 lat.

Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Izabela Popko

Można powiedzieć, że Paul Smith jest dla brytyjskiej mody tym, kim dla mody włoskiej był Giorgio Armani. Ikonicznego brytyjskiego projektanta łączy ze zmarłym w ubiegłym roku Włochem jeszcze jedno: 79-letni Smith nie ma żadnych potomków i nie wiadomo, kto zastąpi go na czele marki, którą dowodzi od 55 lat.

Paul Smith: Ikona brytyjskiej mody

Paul Smith założył wraz z żoną Pauline Denyer Smith swoją markę odzieżową w w 1970 r. Znakiem rozpoznawczym strojów projektu Smitha są charakterystyczne wielokolorowe paski i prążki, a także mocne kolory i kontrastowe zestawienia, które w latach 70. i w kolejnych dekadach stały się emblematami nowoczesnego, idącego pod prąd brytyjskiego dandysa.

Smith zaczął od skromnego sklepu, w którym sprzedawał swoje projekty obok ubrań innych, bardziej znanych marek. Jednak rozpoznawalność brytyjskiego projektanta rosła, co pozwoliło zbudować markę obecną na 70 rynkach.

Czytaj więcej

Ermenegildo Zegna w siedzibie firmy w Mediolanie.
Moda
Sukcesja w słynnym domu mody. Potomek założyciela oddaje władzę po 20 latach

W rękach małżeństwa Smithów znajduje się 60 procent udziałów firmy, resztę kontroluje japoński koncern Itochu. Państwo Smith są w zaawansowanym wieku i nie mają dzieci, co budzi pytania o sukcesję w firmie, która uważana jest za jeden z symboli brytyjskiego stylu. Itochu to potentat w Japonii, firma aktywna w bardzo wielu branżach – od przemysłu maszynowego i metalowego przez rynek spożywczy po branżę tekstylną i nieruchomości. Korzenie partnerstwa ze Smithem sięgają lat 80., a od dwudziestu lat Itochu stanowi kluczowy element strategii rozwoju marki, dla której rynki azjatyckie, w szczególności japoński, są niezwykle istotne.

Paul Smith od pewnego czasu podejmuje działania zmierzające do przekazania sterów w jego marce. Jak miałyby wyglądać szczegóły tego procesu? Temu przyjrzał się branżowy serwis Glitz Paris. 

Sukcesja w świecie mody: Kto przejmie władzę w firmie Paula Smitha?

Małżeństwo Smithów od lat zapowiadało, że chętniej przekaże władzę komuś z firmy niż zewnętrznym podmiotom. W ostatnich miesiącach właściciele marki zaczęli realizować te plany.

Przełomowy moment nastąpił we wrześniu ubiegłego roku, kiedy prezesem wykonawczym w domu mody Paul Smith został Ewan Venters, były prezes domu handlowego Fortnum & Mason i galerii sztuki Hauser & Wirth. Stanowisko to stworzono specjalnie dla niego, co wiele mówi o zmianach w strukturze firmy. Venters ściśle współpracuje z wieloletnią dyrektorką administracyjną, Ashley James Snowden Long.

Uwagę insiderów zwraca jednak Carolyn Massey, którą w marcu 2025 r. powołano na stanowisko dyrektorki działu projektowania w domu mody Paul Smith. Uważa się, że to właśnie ona będzie w stanie utrzymać odpowiedni kierunek marki, jak jednak zauważają analitycy z Glitz Paris, nie jest powiedziane, że wysoka pozycja w firmie automatycznie zapewni przejęcie najwyższego stanowiska.

Skomplikowana prawnie jest też sytuacja organizacji Paul Smith’s Foundation, a także jej losy na wypadek śmierci Paula i Pauline Smithów. Fundacja, która powstała w 2020 r., posiada kapitał w wysokości 23 milionów euro, który wniosły różne podmioty powiązane z domem mody. To właśnie fundacja trzyma między innymi pieczę nad artystycznym dorobkiem Smitha.

O ile wiadomo, że fundacją pokierują osoby wskazane przez małżeństwo Smithów, to wyzwaniem będzie kontrola dziedzictwa i finansów brytyjskiego domu mody, czyli w obszarach, w których Paul Smith’s Foundation odgrywa istotną rolę. Trudno będzie uniknąć prawnej batalii na tym tle, do której ostatnio doszło w przypadku innej słynnej brytyjskiej marki, Vivienne Westwood, do której doszło po śmierci jej założycielki w 2022 roku.

