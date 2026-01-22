Można powiedzieć, że Paul Smith jest dla brytyjskiej mody tym, kim dla mody włoskiej był Giorgio Armani. Ikonicznego brytyjskiego projektanta łączy ze zmarłym w ubiegłym roku Włochem jeszcze jedno: 79-letni Smith nie ma żadnych potomków i nie wiadomo, kto zastąpi go na czele marki, którą dowodzi od 55 lat.

Paul Smith: Ikona brytyjskiej mody

Paul Smith założył wraz z żoną Pauline Denyer Smith swoją markę odzieżową w w 1970 r. Znakiem rozpoznawczym strojów projektu Smitha są charakterystyczne wielokolorowe paski i prążki, a także mocne kolory i kontrastowe zestawienia, które w latach 70. i w kolejnych dekadach stały się emblematami nowoczesnego, idącego pod prąd brytyjskiego dandysa.

Smith zaczął od skromnego sklepu, w którym sprzedawał swoje projekty obok ubrań innych, bardziej znanych marek. Jednak rozpoznawalność brytyjskiego projektanta rosła, co pozwoliło zbudować markę obecną na 70 rynkach.

W rękach małżeństwa Smithów znajduje się 60 procent udziałów firmy, resztę kontroluje japoński koncern Itochu. Państwo Smith są w zaawansowanym wieku i nie mają dzieci, co budzi pytania o sukcesję w firmie, która uważana jest za jeden z symboli brytyjskiego stylu. Itochu to potentat w Japonii, firma aktywna w bardzo wielu branżach – od przemysłu maszynowego i metalowego przez rynek spożywczy po branżę tekstylną i nieruchomości. Korzenie partnerstwa ze Smithem sięgają lat 80., a od dwudziestu lat Itochu stanowi kluczowy element strategii rozwoju marki, dla której rynki azjatyckie, w szczególności japoński, są niezwykle istotne.