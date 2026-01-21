Jak będziemy się ubierać w 2026 r.? Zbadali to analitycy z Zalando, a swoje spostrzeżenia zawarli w raporcie pod tytułem „Trend Forecast”. Wynika z niego, że w 2026 r. ponownie sięgniemy po ponadczasowe klasyki i odkryjemy je na nowo w kreatywnych połączeniach.

Trendy Zalando na 2026 r. Nadchodzi „Cichy futuryzm”

Jak co roku, eksperci z platformy Zalando opublikowali swój „Trend Forecast”, czyli raport prognozujący wiodące trendy w modzie na najbliższe 12 miesięcy. Analitycy wyłaniają nowe preferencje konsumentów na podstawie analizy ich aktywności na Zalando.

Zdaniem ekspertów 2026 r. minie pod znakiem eskapizmu: ucieczki od zgiełku codzienności, social mediów i powrotu do minimalizmu i prostoty. Młodych konsumentów najwyraźniej znudził nawet ultramodny od wielu sezonów styl Y2K, który czerpie inspiracje z mody początkowych lat XXI wieku.

Zamiast tego w modzie będzie dominować „cichy futuryzm”. Wyznaczają go takie stonowane kolory jak mięta, błękity i szarości, a także luźne, wygodne, uniseksowe ubrania. Również te ze srebrnym połyskiem (zwłaszcza spodnie) – stąd futuryzm w nazwie trendu. Nazwa jest przewrotnym nawiązaniem do wciąż popularnego „cichego luksusu”, w którym liczą się stonowane barwy, minimalizm, brak logotypów i wysoka jakość materiałów.