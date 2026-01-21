Aktualizacja: 21.01.2026 18:12 Publikacja: 21.01.2026 15:01
Miętowy – to jeden z kolorów, które zyskują dużą popularność w ramach trendu nazwanego „Cichym futuryzmem”.
Jak będziemy się ubierać w 2026 r.? Zbadali to analitycy z Zalando, a swoje spostrzeżenia zawarli w raporcie pod tytułem „Trend Forecast”. Wynika z niego, że w 2026 r. ponownie sięgniemy po ponadczasowe klasyki i odkryjemy je na nowo w kreatywnych połączeniach.
Jak co roku, eksperci z platformy Zalando opublikowali swój „Trend Forecast”, czyli raport prognozujący wiodące trendy w modzie na najbliższe 12 miesięcy. Analitycy wyłaniają nowe preferencje konsumentów na podstawie analizy ich aktywności na Zalando.
Zdaniem ekspertów 2026 r. minie pod znakiem eskapizmu: ucieczki od zgiełku codzienności, social mediów i powrotu do minimalizmu i prostoty. Młodych konsumentów najwyraźniej znudził nawet ultramodny od wielu sezonów styl Y2K, który czerpie inspiracje z mody początkowych lat XXI wieku.
Zamiast tego w modzie będzie dominować „cichy futuryzm”. Wyznaczają go takie stonowane kolory jak mięta, błękity i szarości, a także luźne, wygodne, uniseksowe ubrania. Również te ze srebrnym połyskiem (zwłaszcza spodnie) – stąd futuryzm w nazwie trendu. Nazwa jest przewrotnym nawiązaniem do wciąż popularnego „cichego luksusu”, w którym liczą się stonowane barwy, minimalizm, brak logotypów i wysoka jakość materiałów.
Jeżeli chodzi o najmodniejsze fasony, cofniemy się o dekadę, do lat 90. Minimalistyczny będzie też makijaż z pomadkami typu „nude” i delikatnie podkreślonymi oczami. Posiadaczki dłuższych włosów przeproszą się z prostownicą: loki przestaną być modne.
Inny nostalgiczny trend, który wskazali autorzy raportu, to „Retro Remix”. Nowe życie zyskają takie emblematy brytyjskiego stylu preppy jak marynarki, oversize’owe swetry z warkoczowym splotem, kaszkiety, jedwabne chusty, krawaty, skórzane vintage’owe torby, sztruksowe spodnie, kratka, tweed Harris i patchworkowe wzory. Wszystko to będziemy nosić na luzie i nonszalancko, nie powielając utartych schematów.
Kolejny rok z rzędu szalenie modny będzie też styl boho. W 2026 r. ukaże się w nowym wydaniu, tym razem inspirowanym stylem marynistycznym. Spodnie palazzo i marynarki nadadzą sylwetce proporcji, a towarzyszyć im będą czapki marynarskie i szerokie żeglarskie pasy. Lekkości w duchu boho nadadzą stylizacjom miękkie, opadające tkaniny i frędzle.
Kolejnym nieśmiertelnym motywem, który zdaniem autorów raportu ponownie wróci w 2026 r., są zwierzęce wzory, a także ubrania ze skóry bydlęcej w surowym, kowbojskim stylu. Podłoże trendu, który analitycy nazwali „Rewilding”, czyli powrót do dzikości, sięga nieco głębiej niż tylko do niesłabnącego zainteresowania evergreenem, jakim są zwierzęce motywy.
„Rewilding” to kolejny sposób na wyciszenie, zbliżenie się do natury i ucieczkę od wszechobecnej technologii. W trend wpisuje się też „plenerowa” moda spod znaku uniwersalnych kurtek militarnych, praktycznych kominiarek i wzorów moro.
Co dość osobliwe, autorzy raportu postanowili umieścić w tym trendzie również perfumy gourmand, które także cieszą się rosnącym zainteresowaniem użytkowników Zalando. Mowa o hedonistycznych kompozycjach pachnących np. słodkimi wypiekami czy karmelem. Popularność tego typu perfum to nie nowość. O rosnącym zainteresowaniu tego typu kompozycjami zapachowymi informowało też wiele innych branżowych raportów.
