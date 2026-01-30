Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kontrowersje budzi decyzja o rozbiórce hotelu Cosmos w Kiszyniowie?

Dlaczego hotel Cosmos uznawany jest za ważny przykład modernizmu powojennego?

Jakie działania podejmują mołdawscy aktywiści na rzecz ochrony hotelu Cosmos?

Jak zmieniały się losy hotelu Cosmos od czasów jego świetności?

Co łączy hotel Cosmos z innymi modernistycznymi budynkami w Kiszyniowie?

Budynki z czasów ZSRR budzą często skrajne opinie i emocje. Większość z nich to obiekty, których trudno bronić. Są jednak i takie, które przetrwały próbę czasu i stanowią symbol epoki, w której powstały. Za taki obiekt uważany jest budynek hotelu Cosmos w centrum stolicy Mołdawii, Kiszyniowa. Niegdyś był to największy budynek tego typu w całej Mołdawskiej SRR. Obiekt czasy świetności ma jednak za sobą. Ze względu na zły stan obiektu w ubiegłym roku pojawiła się propozycja, by hotel wyburzyć. Ten plan ma jednak wielu przeciwników, nie tylko w Mołdawii.

Mołdawia. Modernistyczny hotel Cosmos w Kiszyniowie może przestać istnieć

Tym, którzy choć raz odwiedzili Kiszyniów, z pewnością rzucił się w oczy modernistyczny hotel Cosmos o charakterystycznej fasadzie z regularnym, szachownicowym układem balkonów. Liczący 20 kondygnacji betonowy budynek wieńczący bulwar Gagarina (obecnie bulwar Constantina Negruzzi) trudno przeoczyć.

Obiekt projektu architektów B. Banykina i I. Kołbajewej oddano do użytku w 1983 r., budowa trwała 9 lat. Inwestorem – i właścicielem – były mołdawskie związki zawodowe. Powstał kolos liczący 19 pięter, który stał się jednym z architektonicznych symboli Kiszyniowa i – szerzej – Mołdawii.