Dioriviera. Nadchodzi lato w stylu haute couture

Podróż do świata elegancji i ponadczasowego stylu – to najkrótszy opis letniej kolekcji Dioriviera, która powraca w nowej odsłonie. Charakterystyczne wzory Dior, lekkie kroje oraz akcesoria tworzą kolekcję, która stanowi zaproszenie do podróży na słoneczne plaże Europy i do eleganckich kurortów.