Pomimo inflacji i rosnących kosztów życia globalni giganci branży odzieżowej notują znakomite wyniki finansowe. Nie inaczej jest w przypadku japońskiego koncernu Fast Retailing, do którego należy między innymi obecna również w Polsce marka Uniqlo. Japońska firma przedstawiła wyniki za ostatnie półrocze.

Uniqlo: rekordowa sprzedaż

Japońska grupa Fast Retailing jest właścicielem dobrze znanej polskim konsumentom marki odzieżowej Uniqlo. Do Fast Retailing należą należą także marki GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand i Helmut Lang.

Japoński gigant odzieżowy opublikował sprawozdanie finansowe podsumowujące sześć miesięcy do lutego 2025 roku, a więc pierwszą połowę aktualnego roku podatkowego. Jak informują przedstawiciele koncernu, przychody firmy wzrosły w tym czasie o 12 procent do kwoty blisko 1,8 biliona jenów, a więc w przybliżeniu – do 11 miliardów euro.

Szczególnie dobrze radzi sobie Uniqlo, która jest największą i kluczową marką w portfolio Fast Retailing. Otwarcia nowych sklepów i udane kampanie reklamowe na rynkach zagranicznych przyniosły rekordowy wzrost przychodu o 14,7 procent do kwoty ponad biliona jenów, czyli ponad sześciu miliardów euro.