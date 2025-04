Mercedes-Benz, Moncler i Nigo łączą siły. Projekt na styku mody i motoryzacji

Foto: Materiały prasowe

Kulisy wspólnego projektu Mercedesa, Moncler i Nigo

Moncler, założony w 1952 roku we Francji, od dekad łączy modę i technologię, tworząc ubrania odporne na ekstremalne warunki. Obecnie marka ma siedzibę we Włoszech, wciąż nawiązując do swojego dziedzictwa przy jednoczesnym zwrocie ku miejskiej estetyce. Z kolei Nigo, legenda streetwearu i twórca marki Human Made, to również dyrektor artystyczny domu mody Kenzo. Jego prace balansują na granicy mody, muzyki i sztuki.

Foto: Materiały prasowe

Mercedes-Benz już wcześniej eksperymentował z modą – m.in. w ramach głośnej współpracy z Virgilem Ablohem, dyrektorem kreatywnym Louis Vuitton i twórcą marki Off-White, który w ramach projektu Geländewagen stworzył futurystyczną wizję G klasy. Nowa kolekcja Mercedesa, stworzona wspólnie z Moncler i Nigo, to kolejny krok niemieckiego producenta w stronę kultury i sztuki, a także dowód na to, że luksus i innowacja mogą iść w parze z kreatywnością.