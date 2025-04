Francuski „król szpilek” powiększa imperium. Walka o rynek wart miliardy dolarów

Do sprzedaży trafiła właśnie debiutancka kolekcja okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych sygnowanych marką Christian Louboutin. W ramach czteroletniego kontraktu produkcją okularów zajęła się włoska firma Marcolin, która posiada licencję na produkcję okularów dla takich marek jak Tom Ford, Zegna, Adidas czy Max Mara.

Christian Louboutin: francuski „król szpilek”

Debiutancka kolekcja okularów z metką marki Christian Louboutin zawiera 25 modeli, każdy w kilku wersjach kolorystycznych. Projekty okularów przemycają mnóstwo wyrazistych i ekstrawaganckich elementów, z których słyną chociażby buty francuskiej marki. W wielu modelach nie zabrakło ikonicznych detali w krwistoczerwonym kolorze – znaku rozpoznawczym marki Christian Louboutin.

Oprawy niektórych modeli są czerwone od wewnątrz, w innych – czerwone akcenty umieszczono na zewnątrz. Oprócz tego, okulary o kształtach, które pasują do różnych typów twarzy, ozdabiają ćwieki, złote aplikacje, detale nawiązujące do wysokich obcasów-szpilek czy metaliczna siatka. Wiele detali nawiązuje też do projektów opakowań kosmetyków Christiana Louboutina.

Poszczególne okulary w kolekcji zaprojektowano z myślą o kobietach i mężczyznach (w tym „pilotki” dla panów i „kocie oczy” dla pań”). Wiele z nich to jednak modele uniwersalne.

Wszystkie okulary posiadają antyrefleksyjne soczewki renomowanej niemieckiej firmy Zeiss. Kolorystyka soczewek oscyluje między klasyczną czarną a czerwoną – w nawiązaniu do ikonicznego koloru Christiana Louboutina.

Jak na razie debiutancka kolekcja okularów marki Christian Louboutin jest dostępna wyłącznie w ofercie amerykańskiej sieci luksusowych domów towarowych Saks Fifth Avenue. Nie ma zaskoczenia, że ceny okularów są adekwatne do rangi marki – oscylują między kwotami 565 a 875 dolarów. Latem francuska marka ma wypuścić sprzedaży kolejną, letnią kolekcję okularów przeciwsłonecznych.