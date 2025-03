Ulubiona marka luksusowa pokolenia Z wchodzi na nowy poziom. Rekordowe wyniki

Miuccia Prada, projektantka i wnuczka założyciela włoskiego domu mody Prada, świętuje kolejny sukces. Miu Miu, ulubiona obecnie marka pokolenia Z, stworzona przez Miuccię, zanotowała w 2024 roku rekordowe wyniki finansowe. Znakomitymi rezultatami pochwalił się właśnie właściciel Miu Miu, koncern Prada Group.

Marka Miu Miu powstała w 1993 roku. W zamyśle Miucci Prady miała funkcjonować jako „młodsza siostra” marki Prada. Kolekcje były skierowane do młodych klientów, chętnie eksperymentujących z modą i nie bojących się śmiałych stylizacji.

Przez wiele dekad to Prada, którą w 1913 roku założył dziadek Miucci, Mario Prada, była koniem pociągowym koncernu Prada Group. Tymczasem od pewnego czasu to młodsza równo o 80 lat marka Miu Miu wyrasta na nową perłę w koronie włoskiego modowego imperium, do której należą również marki Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 i Luna Rossa.

Z opublikowanego sprawozdania finansowego Prada Group wynika, że marka Miu Miu zanotowała rekordowy wzrost sprzedaży na poziomie 93 procent. Złożyły się na to dobre wyniki na wszystkich rynkach i we wszystkich kategoriach produktowych. Dla porównania, wzrost sprzedaży w przypadku marki Prada wyniósł znacznie skromniejsze cztery procent.