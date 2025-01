Decyzja Stelli McCartney o rozstaniu z LVMH to koniec długiego okresu współpracy Brytyjki ze wspomnianymi już potentatami na rynku. Jej marka, założona w 2001 roku, powstała w ramach Gucci Group (obecnie Kering). W 2018 roku McCartney zakończyła długą współpracę z Keringiem i wykupiła udziały należące dotąd do francuskiego koncernu. Rok później podpisała jednak umowę o strategicznym partnerstwie z LVMH. Została również ambasadorką koncernu do spraw zrównoważonego rozwoju.

Rozstanie z francuskim koncernem odbyło się w pokojowej atmosferze, co podkreślają obie strony. Dowodem na to niech będzie fakt, że Stella McCartney zachowała wspomniane stanowisko ambasadorki w ramach LVMH i będzie kontynuować współpracę z koncernem.

Stella McCartney: córka Beatlesa, projektantka mody, aktywistka

Stella McCartney, urodzona w 1971 roku, jest córka Paula McCartneya i Lindy McCartney. Od wczesnych lat zdradzała zainteresowania modą, jako 16-latka odbyła staż u francuskiego projektanta mody Christiana Lacroix, pomagając w przygotowaniu kolekcji haute couture.

Nie poprzestała na młodzieńczym marzeniu o świecie mody, studiowała między innymi w słynnej londyńskiej szkole Central St. Martins, a w jej pokazie dyplomowym w 1995 roku wzięły udział między innymi Naomi Campbell i Kate Moss, wówczas wschodzące gwiazdy światowego modellingu.

Pierwszym stanowiskiem Stelli McCartney była posada dyrektorki kreatywnej w domu mody Chloe, którą zajmowała od 1997 do 2001 roku, gdy założyła swoją własną markę.

Stella jest zadeklarowaną weganką i w takim też duchu prowadzi swoją markę. Zrezygnowała między innymi z wykorzystywania produktów odzwierzęcych w swoich kolekcjach, eksperymentuje z nowymi materiałami pochodzenia organicznego, które mogą w przyszłości zastąpić skóry zwierzęce. PETA, organizacja walcząca o prawa zwierząt, wyróżniła markę Stelli McCartney za propagowanie wegańskiego, odpowiedzialnego i zrównoważonego luksusu w świecie mody.