Swój wkład w to zjawisko miał też kontrowersyjny raper Ye (dawniej: Kanye West). Po wydaniu w 2019 roku chrześcijańskiego w wymowie albumu „Jesus is King” Ye sprzedawał koszulki i akcesoria z hasłami odwołującymi się do chrześcijaństwa. Rok później w Paryżu zorganizował nawet pokaz mody połączony z rodzajem nabożeństwa.

Chrześcijański streetwear przypadł do gustu wielu przedstawicielom i przedstawicielkom generacji Z. Od paru lat pojawiają się więc kolejne marki, które młodym ludziom proponują ubrania nowoczesne w formie i bardzo tradycyjne w towarzyszącym im przekazie. Bez trudu można je odnaleźć na wspomnianym już Tiktoku, to dla wielu marek z gatunku chrześcijańskiego streetwearu główne medium, za pomocą którego komunikują się z klientami i klientkami.

Chrześcijański streetwear przenika z USA również do Europy. Jak wspominają dziennikarze El País staje się on zauważalny w Hiszpanii i Portugalii. Także na polskim rynku zaczynają pojawiać się marki ubrań i akcesoriów z chrześcijańskimi hasłami.

Całe zjawisko odzwierciedla mentalność przedstawicieli i przedstawicielek pokolenia Z. Młodzi ludzie nie boją się publicznie manifestować swoich poglądów i być może są w tym bardziej śmiali od poprzednich generacji.

Wymiana opinii odbywa się już nie tylko w mediach społecznościowych, które są naturalnym środowiskiem „Zetek”, ale które często zapewniają pewną dozę anonimowości. Popularnymi, tym razem analogowymi nośnikami haseł, w które wierzą młodzi ludzie, są też ich własne ubrania, co tym bardziej świadczy o ich odwadze.