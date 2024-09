Pokaz Deni Cler jesień-zima 2024/2025: podróż do serca Mediolanu

Czytaj więcej Moda Brad Pitt zaskakuje na festiwalu w Wenecji. Czy trend sprzed lat wróci do łask? Czy moda męska jest gotowa na rewolucję, którą zapowiada Brad Pitt? Amerykański gwiazdor kina na festiwalu w Wenecji pojawił się w stylizacji, jakie po raz ostatni na czerwonym dywanie można było oglądać pod koniec lat 70.

Kolekcja Deni Cler na sezon jesień-zima 2024/25 to odwołanie do szlachetnych materiałów i akcent położony na przemyślaną konstrukcję ubrań. Płaszcze wykonane z wełny, alpaki czy kaszmiru nawiązują do wciąż aktualnego trendu „cichego luksusu”, z kolei mniej formalne kurtki to ukłon w stronę nowoczesności w modzie.

Materiały prasowe

Projektanci i projektantki żakietów i marynarek postawili na szeroką gamę sylwetek – od „oversize'owych” fasonów po klasyczne modele z dwurzędowym zapięciem.

Materiały prasowe

W kolekcji nie zabrakło też spodni z szerokimi nogawkami i podwyższonym stanem, z kolei nowością jest marynarka zestawiona z ołówkową spódnicą – co pokazuje, że Deni Cler nie boi się flirtować z trendami i dyskretnie nawiązuje do stylistyki officecore.