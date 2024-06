Muzeum Historii Polski w Warszawie: jedno z najpiękniejszych na świecie

Fasada Muzeum Historii Polski została wyłożona marmurowymi płytami o różnorodnym rysunku. Są one ułożone w poziome pasy, podkreślające warstwową, stratygraficzną strukturę. Jak mówi architekt Paweł Grodzicki z pracowni WXCA, „minimalistyczna, monolityczna bryła Muzeum Historii Polski może przypominać nieco swoją formą ociosany kamienny blok”. Architekci zdecydowali się na wykorzystanie marmuru, gdyż każda z jego płyt jest inna i niepowtarzalna – to odniesienie do historii składającej się z niepowtarzalnych i jednostkowych zdarzeń.

Daniel Ciesielski

Pracownia WXCA zadbała także o to, by w projekcie pojawiały się motywy z polskiej tradycji architektonicznej – między innymi poddane transformacjom geometrycznym ornamenty będące odniesieniem do wzorów takich jak relief z Drzwi Gnieźnieńskich, znane z gotyku sklepienie kryształowe czy motyw z modernistycznej hali Spodek w Katowicach. W swoim projekcie architekci WXCA odwołali się także do XVIII-wiecznej kompozycji przestrzennej miejsca, kiedy to znajdowały się w nim koszary Gwardii Pieszej Koronnej.

Jury konkursu Prix Versailles doceniło również fakt tożsamościowej i wspólnototwórczej rangi nowej siedziby Muzeum Historii Polski oraz powstałego razem z nią kompleksu muzealnego. „Dzięki lokalizacji Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Katyńskiego, instytucja jeszcze mocniej splata się z historią kraju, stanowiąc jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów muzealnych w Europie” – czytamy.

Na przestrzeni najbliższych miesięcy organizatorzy Prix Versailles ogłoszą listy World Selections w pozostałych kategoriach. Oficjalna gala wręczenia nagród – jak co roku – odbędzie się w siedzibie UNESCO w Paryżu.