Szpilki? Buty sportowe? Jedno i drugie. Wraca kontrowersyjny trend sprzed lat

Sara Blakely, założycielka amerykańskiej marki bielizny modelującej Spanx, poszerza swoje biznesowe portfolio o nową markę — tym razem obuwniczą. Debiutancka kolekcja wskrzesza kontrowersyjny model hybrydowych butów sportowych na wysokim obcasie, który w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku podzielił branżę mody.

Sneex: hybrydowe buty sportowe na szpilkach

Buty sportowe na wysokim obcasie to jeden z najbardziej kontrowersyjnych modeli buta ostatnich 20 lat. Na fali szerszej mody na sneakersy modele na koturnie lub szpilce po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w pierwszej dekadzie XXI wieku, aby w kolejnej zaliczyć swój wielki powrót, zrobić ogromną furorę — i zyskać tyleż zwolenniczek, co przeciwniczek.

Choć już kilkanaście lat temu wiele komentatorek i komentatorów modowych trendów serdecznie życzyło sobie jak najszybszego zniknięcia tego modelu z rynku, to jak bumerang wracał on do kolekcji różnych marek. W 2024 roku po kontrowersyjny trend sięgnęła 53-letnia bizneswoman Sara Blakely, założycielka działającej od prawie 25 lat popularnej marki odzieżowej Spanx.