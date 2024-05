Drżeli przed nimi giganci. Słynna marka trafi na sprzedaż? Koniec dobrej passy

W oficjalnym oświadczeniu VF Corp informuje, że nie komentuje „plotek” na temat potencjalnej sprzedaży Supreme. Jak jednak zauważa WWD, nowy prezes VF Corp, Bracken Darrell, realizuje właśnie zadanie „odchudzenia” portfolio koncernu, aby usunąć z niego te marki, które spowalniają rozwój przedsiębiorstwa.

Serwis przytacza również sprawozdanie finansowe VF Corp za 2023 rok, które wykazało niewielki, bo dwuprocentowy spadek dochodów. W ostatnim kwartale ubiegłego roku koncern zanotował natomiast spadek sprzedaży o 3 procent.

Supreme: od deskolorek po współpracę z Louis Vuitton

Marka Supreme powstała w kwietniu 1994 roku w Nowym Jorku. Inspiracją dla jej nazwy był utwór Johna Coltrane’a pod tytułem „A Love Supreme”. W ciągu niespełna trzech dekad niszowa marka dla deskorolkarzy stała stała się gigantem, zyskując przydomek „Chanel streeatwearu”.

W 2017 roku Supreme nawiązała współpracę z Louis Vuitton, co wyniosło streetwear na salony. Wkrótce pojawiły się kolejne kolaboracje, między innymi z Nike, The North Face, Vans, Rimowa czy Tiffany & Co. Marką Supreme zainteresowała się firma inwestycyjna Carlyle, kupując ją w 2017 roku za miliard dolarów.

Trzy lata później za ponad dwa razy większą kwotę Supreme kupił koncern VF Corp. Była to największa w 2020 roku transakcja w branży mody. Wkrótce otwarto też szereg nowych butików Supreme w USA, Europie i Azji.

Mimo to wyniki sprzedażowe marki były coraz gorsze. W oczach dotychczasowych klientów straciła ona swój niszowy i kontrkulturowy charakter – ubrania Supreme były dosłownie wszędzie. Od marki odwrócili się nawet jej najbardziej zagorzali fani.