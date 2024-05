Choć coraz więcej mówi się o takich kwestiach jak bardziej zrównoważone kupowanie ubrań i moda cyrkularna, to sfera tak zwanej szybkiej mody (ang. fast fashion) wciąż rośnie w siłę. Jednym najbardziej „uzależnionych” od tanich ubrań krajów na świecie okazuje się Irlandia. Z czego to wynika?

Irlandczycy uzależnili się od szybkiej mody. Nikt nie kupuje tak dużo nowych ubrań

Branża odzieżowa to jedna z tych gałęzi przemysłu, które w największym stopniu odpowiadają za zanieczyszczenie środowiska. Świadomym tego jest coraz większe grono konsumentów, którzy starają się kupować mniej ubrań, stawiając na wyroby lepszej jakości.

Niegdysiejsi liderzy branży fast fashion – na przykład hiszpański koncern Inditex czy szwedzki H&M – od pewnego czasu starają się zerwać z tą reputacją i podejmują pewne kroki, mające zachęcić klientów do bardziej zrównoważonego kupowania. Mimo to zdaniem wielu obserwatorów działań tych innych marek jest jeszcze przed nimi wiele do zrobienia.

Od kilku lat miejsce H&M, Inditexu i innych gigantów branży odzieżowej zajmują chińskie marki Shein i Temu. Zalew reklam bardzo tanich, kiepskiej jakości ubrań padają na podatny grunt, zwłaszcza w gronie młodszego grona klientów – choć nie tylko.