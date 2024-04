Prezes czołowego domu mody ogłasza koniec „cichego luksusu”. Nadchodzi nowa era

Niedawno miała miejsce jedna z najbardziej doniosłych roszad w branży mody. Stanowisko dyrektora kreatywnego domu mody Valentino zajął Alessandro Michele, do niedawna dzierżący stery w Gucci. Zdaniem prezesa Valentino to historyczny moment nie tylko dla samej marki. Rachid Mohamad Rachid uważa, że moda w duchu maksymalizmu, z czego słynie Michele, wyprze szalenie ostatnio modny „cichy luksus”.

Reklama

Prezes Valentino: to koniec „cichego luksusu”

Valentino to jeden z najbardziej wpływowych domów mody na świecie, który od dekad dyktuje najważniejsze trendy. Do niedawna, przez kilkanaście lat, na stanowisku dyrektora kreatywnego marki zasiadał Pierpaolo Piccioli. Wśród ekspertów panuje zgoda, że to właśnie on był autorem sukcesu Valentino.

Czytaj więcej Moda Król „cichego luksusu” kwitnie w czasach kryzysu. Doskonałe wyniki Włoska marka Brunello Cucinelli, której produkty nazywa się „ubraniami dla milionerów”, ze świetnym wynikiem zamknęła pierwszy kwartał 2024 roku. Producent luksusowej odzieży zanotował wzrost w wysokości 16,5 procent, choć konkurenci na rynku mierzą się ze spowolnieniem.

W marcu 2024 roku miejsce Piccioliego zajął Alessandro Michele, niezwykle wyrazisty i dla wielu dość kontrowersyjny kreator mody, który wcześniej projektował między innymi dla marki Gucci. Zdaniem prezesa Valentino Rachida Mohameda Rachida powołanie tego projektanta na stanowisko dyrektora kreatywnego nareszcie położy kres modzie na tak zwany cichy luksus – ponadczasową, elegancką estetykę, która ma jednak niewiele wspólnego z kreatywnością i jest po prostu nijaka.

„Wiemy, że przez ostatnie kilka lat »cichy luksus« dominował w modzie” – powiedział biznesmen w niedawnym wywiadzie, którego udzielił telewizji Bloomberg TV. „Przypuszczam – i takiego samego zdania jest wielu innych ludzi z branży mody – że już niedługo trend ten dobiegnie końca” – stwierdził Rachid.