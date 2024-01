Prawnicy amerykańskiej marki Levi Strauss, produkującej między innymi spodnie dżinsowe, spotkali się w sądzie z przedstawicielami znanej włoskiej marki luksusowej Brunello Cucinelli. Przedmiotem sporu jest słynna czerwona wszywka umieszczana na wysokości tylnej kieszeni spodni.

Levi Strauss kontra Brunello Cucinelli: kto ma prawa do wszywki?

Czerwona wszywka to jeden z symboli produktów Levi's. Firma Levi Strauss umieszcza ją na spodniach, kurtkach czy koszulach. Słynny „Red Tab” jest znakiem zastrzeżonym i jest wart ogromne pieniądze, niczym jabłko Apple'a czy „złote łuki” McDonaldsa. Nic dziwnego więc, że amerykański koncern odzieżowy jest gotów bronić swoich praw do tego symbolu.

Levi Strauss w przeszłości pozywał już producentów ubrań w tej sprawie. Pora na kolejny odcinek tej prawnej batalii. Tym razem pozwana została włoska marka luksusowa Brunello Cucinelli, której produkty nazywane „ubraniami dla milionerów”.

Co tak rozgniewało zarząd Levi Strauss i skłoniło go do wstąpienia na drogę sądową? Zdaniem przedstawicieli amerykańskiej marki na wyrobach Brunello Cucinelli widnieją wszywki, które wyglądają łudząco podobnie do tych, które stosuje marka Levi's.