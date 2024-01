Jeszcze w 2021 roku Zalando, europejski potentat na rynku e-handlu, ogłosiło stopniowe odchodzenie od wykorzystywania plastikowych opakowań, w które pakowane są produkty wysyłane do klientów. Miały je zastąpić opakowania papierowe.

Reklama

Jak donoszą media branżowe niemiecki gigant nie zrealizował na razie tego postanowienia. Nie pomagają apele ze strony potężnego partnera biznesowego Zalando, czyli hiszpańskiego koncern Inditex, właściciela takich marek jak Zara, Massimo Dutti, Bershka czy Pull&Bear — informuje „Bloomberg”.

Zalando kontra Inditex. Spór o torby plastikowe

Funkcjonujący od 2008 roku sklep internetowy Zalando to największa i najpopularniejsza w Europie platforma e-commerce sprzedająca ubrania i akcesoria.

Przed dwoma laty firma częściowo zrezygnowała z pakowania produktów w plastikowe opakowania, zamieniając je na papierowe. Wygląda jednak na to, że droga niemieckiego sklepu do całkowitej rezygnacji z plastiku będzie dłuższa niż to zakładano.