Choć tradycje winiarskie w Polsce sięgają co najmniej kilku wieków wstecz, to o profesjonalnym winiarstwie z prawdziwego zdarzenia w naszym kraju mówi się zaledwie od około dwóch dekad. Tymczasem zbliża się historyczny moment, który nareszcie – przynajmniej formalnie – umieści Polskę na mapie Europy jako pełnoprawny kraj winiarski.

Reklama Reklama

Pierwszy oficjalny region winiarski w Polsce. Decyzja po stronie Brukseli

W polskiej branży winiarskiej od lat mówi się o poszczególnych regionach, w których produkuje się wino. Każdy ma swoją specyficzną charakterystykę, na której buduje swoją renomę.

Od lat rodzimi na temat polskich regionów winiarskich mówią i piszą branżowi dziennikarze, a także blogosfera, coraz więcej o polskich winach słychać też za granicą.

Prawda jest jednak taka, że wiele z nazw tych regionów to wciąż nieoficjalne określenia i nazwy umowne, nawet jeżeli dość precyzyjnie określają, o jaki region Polski chodzi i jakie są jego charakterystyczne cechy.