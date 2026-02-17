Autorami zwycięskiej koncepcji są architekci z londyńskiej pracowni Níall McLaughlin Architects uhonorowanej niedawno prestiżowym Złotym Medalem Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA).
Rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na projekt Muzeum Chrztu Jezusa w pobliżu stanowiska archeologicznego Al-Maghtas w Jordanii, znanego jako Betania za Jordanem. Autorami zwycięskiej koncepcji są architekci z londyńskiej pracowni Níall McLaughlin Architects.
Uważa się, że na wschodnim brzegu Jordanu, ok. dziesięć kilometrów na północ od Morza Martwego, znajduje się miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa z Nazaretu w wodach rzeki Jordan. Miejsce to od stuleci jest celem pielgrzymek, a od 2015 r. stanowisko archeologiczne, które obecnie nosi nazwę Al-Maghtas (arab. „zanurzenie”, „chrzest”), figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Niedaleko tego miejsca powstanie Muzeum Chrztu Jezusa. Jego budowa wpisuje się w szerszy projekt stworzenia na tym terenie 140-hektarowego kompleksu z hotelem i ośrodkiem religijnym dla pielgrzymów i turystów, który rocznie ma odwiedzać 400 tysięcy osób z całego świata.
Czytaj więcej
Mnóstwo potrzeb licznej rodziny oraz trudna działka pełna drzew – takie wyzwania stanęły przed pr...
Kilka miesięcy temu ogłoszono konkurs na projekt nowego muzeum, który oddawałby religijny i historyczny charakter Al-Maghtas. Po etapie wywiadów z autorami siedmiu finałowych projektów międzynarodowe grono jury wybrało koncepcję, która najlepiej odpowiada wszystkim założeniom konkursu.
Zwyciężył projekt biura Níall McLaughlin Architects z Londynu, które niedawno otrzymało prestiżowy Złoty Medal Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA). Projekt Brytyjczyków powstał we współpracy z architektami z pracowni Engicon, Kim Wilkie Landscape, Nissen Richards Studio, Studio ZNA i Arup, które dopracowały między innymi oświetlenie, architekturę krajobrazu wokół muzeum, a także projekt wystawy.
Architekci zaproponowali zbudowanie przestrzeni muzealnej, umożliwiającej odbycie symbolicznej podróży ze wschodu na zachód, w której kluczową rolę odgrywa woda. Zwiedzający zaczynają tę wędrówkę od dzikiego, suchego terenu, po czym wkraczają do budynku znajdującego się w
wypełnionej wodą rozpadlinie symbolizującej rzekę Jordan, aby na koniec wejść do porośniętego bujną roślinnością ogrodu.
Zwiedzanie zaczyna się od wejścia we wschodniej części budynku. W minimalistycznych wnętrzach dominuje naturalny kamień i subtelne światło. Stąd można przejść aż na dach obiektu, z którego rozciąga się szeroki widok na Dolinę Jordanu wraz z historycznym szlakiem pielgrzymek – i oczywiście samym Al-Maghtas.
Skala budynku jest niewielka. Jego struktura, nawiązująca do tradycyjnej architektury Jordanii, nie dominuje nad terenem. Do budowy całego obiektu zostanie użyty kamień z lokalnych źródeł, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Ogrody przynależące do kompleksu będzie porastać lokalna roślinność, w tym drzewa owocowe i kwiaty.
Inicjatorzy całego przedsięwzięcia rozpoczną teraz współpracę z biurem Níall McLaughlin Architects, a także z UNESCO, lokalną społecznością i międzynarodowymi inwestorami, finansującymi budowę. Otwarcie Muzeum Chrztu Jezusa w Betanii za Jordanem zaplanowano na 2030 r.
Pięć razy większy od Central Parku, a do tego – na pustyni. Park Króla Salmana, który powstaje w stolicy Arabii...
Być może już niebawem Polska, jak Francja czy Włochy, stanie się pełnoprawnym krajem winiarskim. To efekt starań...
Z dziennikarza międzynarodowych mediów Martin Sobczyk stał się ekspertem rynku nieruchomości. Teraz, jako jeden...
Trasa North Coast 500 w Szkocji, znana też jako „instagramowa autostrada”, to jedna z najbardziej malowniczych s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas