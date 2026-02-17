Rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na projekt Muzeum Chrztu Jezusa w pobliżu stanowiska archeologicznego Al-Maghtas w Jordanii, znanego jako Betania za Jordanem. Autorami zwycięskiej koncepcji są architekci z londyńskiej pracowni Níall McLaughlin Architects.

Muzeum Chrztu Jezusa w Jordanii. Zwycięski projekt Brytyjczyków

Uważa się, że na wschodnim brzegu Jordanu, ok. dziesięć kilometrów na północ od Morza Martwego, znajduje się miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa z Nazaretu w wodach rzeki Jordan. Miejsce to od stuleci jest celem pielgrzymek, a od 2015 r. stanowisko archeologiczne, które obecnie nosi nazwę Al-Maghtas (arab. „zanurzenie”, „chrzest”), figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Niedaleko tego miejsca powstanie Muzeum Chrztu Jezusa. Jego budowa wpisuje się w szerszy projekt stworzenia na tym terenie 140-hektarowego kompleksu z hotelem i ośrodkiem religijnym dla pielgrzymów i turystów, który rocznie ma odwiedzać 400 tysięcy osób z całego świata.

Kilka miesięcy temu ogłoszono konkurs na projekt nowego muzeum, który oddawałby religijny i historyczny charakter Al-Maghtas. Po etapie wywiadów z autorami siedmiu finałowych projektów międzynarodowe grono jury wybrało koncepcję, która najlepiej odpowiada wszystkim założeniom konkursu.