Reklama

Powstanie Muzeum Chrztu Jezusa. Nowy cel pielgrzymek wiernych z całego świata

W miejscu, w którym zgodnie z chrześcijańską tradycją Jan Chrzciciel miał ochrzcić Jezusa, stanie muzeum. Wybrany w międzynarodowym konkursie obiekt projektu brytyjskiej pracowni Níall McLaughlin Architects będzie częścią większego kompleksu, który ma przyciągnąć rzesze pielgrzymów i turystów.

Publikacja: 17.02.2026 16:54

Autorami zwycięskiej koncepcji są architekci z londyńskiej pracowni Níall McLaughlin Architects uhon

Autorami zwycięskiej koncepcji są architekci z londyńskiej pracowni Níall McLaughlin Architects uhonorowanej niedawno prestiżowym Złotym Medalem Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA).

Foto: Níall McLaughlin Architects

Izabela Popko

Rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na projekt Muzeum Chrztu Jezusa w pobliżu stanowiska archeologicznego Al-Maghtas w Jordanii, znanego jako Betania za Jordanem. Autorami zwycięskiej koncepcji są architekci z londyńskiej pracowni Níall McLaughlin Architects.

Muzeum Chrztu Jezusa w Jordanii. Zwycięski projekt Brytyjczyków

Uważa się, że na wschodnim brzegu Jordanu, ok. dziesięć kilometrów na północ od Morza Martwego, znajduje się miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa z Nazaretu w wodach rzeki Jordan. Miejsce to od stuleci jest celem pielgrzymek, a od 2015 r. stanowisko archeologiczne, które obecnie nosi nazwę Al-Maghtas (arab. „zanurzenie”, „chrzest”), figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Niedaleko tego miejsca powstanie Muzeum Chrztu Jezusa. Jego budowa wpisuje się w szerszy projekt stworzenia na tym terenie 140-hektarowego kompleksu z hotelem i ośrodkiem religijnym dla pielgrzymów i turystów, który rocznie ma odwiedzać 400 tysięcy osób z całego świata.

Czytaj więcej

Trzy kuchnie, spa i winiarnia: Dom pod Poznaniem to projekt pracowni PL.architekci.
Architektura
Dom ukryty w sosnowym lesie. Projekt polskich architektów łączy sprzeczności

Kilka miesięcy temu ogłoszono konkurs na projekt nowego muzeum, który oddawałby religijny i historyczny charakter Al-Maghtas. Po etapie wywiadów z autorami siedmiu finałowych projektów międzynarodowe grono jury wybrało koncepcję, która najlepiej odpowiada wszystkim założeniom konkursu.

Reklama
Reklama

Foto: Níall McLaughlin Architects

Zwyciężył projekt biura Níall McLaughlin Architects z Londynu, które niedawno otrzymało prestiżowy Złoty Medal Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA). Projekt Brytyjczyków powstał we współpracy z architektami z pracowni Engicon, Kim Wilkie Landscape, Nissen Richards Studio, Studio ZNA i Arup, które dopracowały między innymi oświetlenie, architekturę krajobrazu wokół muzeum, a także projekt wystawy.

Duchowa wędrówka z pustyni do rajskiego ogrodu

Architekci zaproponowali zbudowanie przestrzeni muzealnej, umożliwiającej odbycie symbolicznej podróży ze wschodu na zachód, w której kluczową rolę odgrywa woda. Zwiedzający zaczynają tę wędrówkę od dzikiego, suchego terenu, po czym wkraczają do budynku znajdującego się w

wypełnionej wodą rozpadlinie symbolizującej rzekę Jordan, aby na koniec wejść do porośniętego bujną roślinnością ogrodu.

Zwiedzanie zaczyna się od wejścia we wschodniej części budynku. W minimalistycznych wnętrzach dominuje naturalny kamień i subtelne światło. Stąd można przejść aż na dach obiektu, z którego rozciąga się szeroki widok na Dolinę Jordanu wraz z historycznym szlakiem pielgrzymek – i oczywiście samym Al-Maghtas.

Foto: Níall McLaughlin Architects

Reklama
Reklama

Skala budynku jest niewielka. Jego struktura, nawiązująca do tradycyjnej architektury Jordanii, nie dominuje nad terenem. Do budowy całego obiektu zostanie użyty kamień z lokalnych źródeł, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Ogrody przynależące do kompleksu będzie porastać lokalna roślinność, w tym drzewa owocowe i kwiaty.

Inicjatorzy całego przedsięwzięcia rozpoczną teraz współpracę z biurem Níall McLaughlin Architects, a także z UNESCO, lokalną społecznością i międzynarodowymi inwestorami, finansującymi budowę. Otwarcie Muzeum Chrztu Jezusa w Betanii za Jordanem zaplanowano na 2030 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Jordania Architektura
Park Króla Salmana ma mieć powierzchnię ponad 17 kilometrów kwadratowych.
Miejsca
Największy na świecie park na środku pustyni. Nowy projekt Saudyjczyków
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Jacek Turnau z Winnicy Turnau podczas tegorocznych zimowych zbiorów winogron, jeden z inicjatorów ak
Miejsca
Polska coraz bliżej pierwszego oficjalnego regionu winiarskiego. Zdecyduje UE
Martin Sobczyk: Decyzja o zakupie Zamku Sarny nie była łatwa, jej podjęcie zajęło nam około miesiąca
Miejsca
Podniósł z ruin XVI-wieczny zamek na Dolnym Śląsku. „To projekt mojego życia”
Kylesku Bridge – charakterystyczny zakrzywiony most na szkockiej trasie NC 500.
Miejsca
„Instagramowa autostrada” przeżywa oblężenie. Najazd turystów
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama