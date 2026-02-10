Reklama

Arabia Saudyjska przykręca kurek z petrodolarami. Złe wieści dla muzeów z Europy

Arabia Saudyjska zmienia politykę w kwestii swoich zagranicznych inwestycji na rynku sztuki. W ten sposób okres hojnego wspierania instytucji kultury na świecie dobiega końca.

Publikacja: 10.02.2026 12:30

Arabia Saudyjska wspiera finansowo między innymi paryskie Centrum Pompidou czy nowojorską Metropolit

Arabia Saudyjska wspiera finansowo między innymi paryskie Centrum Pompidou czy nowojorską Metropolitan Opera.

Foto: Tasneem Alsultan/Bloomberg

Izabela Popko

Arabia Saudyjska, za sprawą księcia koronnego Muhammada ibn Salmana, w ostatnich latach prowadziła bardzo ambitną politykę inwestycyjną, czego symbolem był między innymi projekt miast przyszłości pod wspólną nazwą Neom. Państwo Saudów było też – i pozostaje – aktywne na rynku sztuki. Pojawiają się jednak sygnały, że kraj, który od wielu lat chętnie i szczodrze wspierał czołowe instytucje kultury na całym świecie, rewiduje swoją politykę w tym zakresie.

Arabia Saudyjska: Mniej pieniędzy na sztukę

Od wielu lat pieniądze z Arabii Saudyjskiej szerokim strumieniem płynęły w stronę wielu zachodnich instytucji kulturalnych. Korzyści były obopólne: muzea, galerie i inne organizacje dostawały finansowanie, którego nie był w stanie zapewnić im sektor publiczny, zaś Arabia Saudyjska, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat paliw kopalnych, budowała swój wizerunek nowoczesnego mecenasa sztuki.

Wygląda jednak na to, że niektóre ważne instytucje kulturalne na Zachodzie będą musiały w najbliższym czasie rozejrzeć się za innymi sponsorami. Arabia Saudyjska zaciska pasa, przynajmniej w zakresie inwestycji w sztukę.

Powodem są między innymi niższe ceny ropy, a także nadmierne wydatki publiczne na różnego rodzaju ambitne projekty – na czele ze wspomnianym Neomem.

Czołowe instytucje kultury bez saudyjskich pieniędzy? 

Jak podaje branżowy serwis Artnet na podstawie rozmów z przedstawicielami europejskich i amerykańskich instytucji, Arabia Saudyjska nie w pełni wywiązuje się z umów o dofinansowaniu, a czasem wręcz wstrzymuje wypłatę pieniędzy. Jednym z najbardziej kluczowych kontraktów na Starym Kontynencie, którego przyszłość stoi obecnie pod znakiem zapytania, jest przekazanie przez Arabię Saudyjską 50 milionów euro na remont Centrum Pompidou w Paryżu.

Zdaniem dziennikarzy Artnetu, dla Centrum Pompidou pieniądze z Arabii Saudyjskiej są istotną częścią budżetu tej placówki. Z powodu problemów finansowych zrezygnowano na przykład z urządzenia tymczasowej przestrzeni wystawowej w Grand Palais w Paryżu, którą miały zapełnić eksponaty ze znajdującego się w remoncie Centrum Pompidou.

Oprócz paryskich instytucji problemy z saudyjskimi pieniędzmi – a raczej ich brakiem – ma też Metropolitan Opera w Nowym Jorku. We wrześniu ubiegłego roku do mediów trafiła informacja o opóźnieniach w przekazywaniu przez Saudyjczyków 200 milionów dolarów dla tej placówki. Jak podaje Artnet, władze opery czekają na opóźniające się saudyjskie finansowanie, ale biorą pod uwagę sprzedaż części posiadanych dzieł, co w przypadku kryzysu mogłoby pomóc zapełnić lukę w budżecie.

Jak informuje Artnet, powołując się na swoich rozmówców, problemy dotykają też mniejszych instytucji kultury, np. w krajach Europy Zachodniej.

Jak zauważają eksperci cytowani przez Artnet, Arabia Saudyjska najprawdopodobniej nie zamierza całkowicie wycofać się z obecności w świecie sztuki, zapewne skupi się natomiast jedynie na priorytetowych inwestycjach i projektach. Jednym z nich jest kosztująca ponad 60 miliardów dolarów budowa w Rijadzie dzielnicy kulturalnej o nazwie Diriyah, w której docelowo ma działać dziewięć muzeów, galerie sztuki, a także luksusowe sklepy i restauracje.

Widać też oznaki zmian i rekalibracji polityki państwa. Władze zdecydowały między innymi o utworzeniu akademii sztuk pięknych w Rijadzie, a także powołaniu do życia funduszu, który miałby inwestować w saudyjski przemysł odzieżowy oraz marki z rynku mody. Te decyzje stoją w zgodzie z planami władz, by do 2030 r. szeroko rozumiany sektor kultury był odpowiedzialny za 3 proc. PKB, a także – by powstało 300 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze.

Wspomniana saudyjska akademia sztuk pięknych, pierwsza tego rodzaju szkoła wyższa w kraju, będzie oferowała studia na trzech wydziałach, z czasem ich liczba ma wzrosnąć do trzynastu. Z kolei wspomniany fundusz ma inwestować nie tylko w saudyjskie marki odzieżowe, ale też w rozwój niezbędnych łańcuchów dostaw.

