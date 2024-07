Ibiza od wielu dekad jest mekką dla miłośników clubbingu. Tych ostatnich z pewnością ucieszy informacja, że ponownie otworzy się legendarny klub Privilege, w którym występowały gwiazdy muzyki. Gigantyczny obiekt od ponad 20 lat figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa jako największy nocny klub na świecie.

Privilege: słynny klub na Ibizie odzyska dawną świetność

Znajdujący się na obrzeżach miejscowości San Rafael w centralnej części Ibizy klubu Privilege jest mekką miłośników muzyki tanecznej. Legenda funkcjonującego od lat 70. klubu znacznie wykracza zresztą poza sferę nocnego życia, z którego słynie ta hiszpańska wyspa.

To właśnie we wnętrzach Privilege w 1987 roku Freddie Mercury i śpiewaczka Montserrat Caballe nagrali teledysk do utworu „Barcelona”, który wykonano w trakcie otwarcia igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. W Privilege występowały też takie światowe gwiazdy muzyki jak wspomniany Freddie Mercury, Tina Turner czy Kylie Minogue.

Celebrytów nie brakowało również wśród stałych bywalców klubu. Pod charakterystyczną szklana piramidą, która wieńczy dach klubu, bawiły się takie sławy jak Madonna, David Bowie, Joni Mitchell czy Boy George.