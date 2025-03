Odnalazł arcydzieło skradzione w Polsce 51 lat temu. Nazywają go Indiana Jones

– Właściciel obrazu tłumaczył, że jego ojciec kupił go od handlarza dziełami sztuki. Nie miał pojęcia, że wcześniej to dzieło zostało skradzione – mówi Arthur Brand, holenderski ekspert nazywany „Indianą Jonesem świata sztuki”, który przyczynił się do identyfikacji obrazu Pietera Brueghela młodszego skradzionego z Muzeum Narodowego w Gdańsku w 1974 roku.